Video/ Empoli Verona (0-1) gol e highlights: Bonazzoli nella ripresa condanna i toscani (19 agosto 2023)

VIDEO EMPOLI VERONA (0-1): SCALIGERI CORSARI

Il Verona si aggiudica il match contro l’Empoli grazie ad una rete di Bonazzoli entrato nella ripresa. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Calcio d’inizio degli scaligeri. Ngonge serve Mboula che supera Ebuehi ma poi viene chiuso. Marin ad un passo dal gol! Tiro da fuori area con Montipò che devia sulla traversa! Caputo ci prova in area, ancora bravo Montipò che devia.

Cancellieri prova a servire Baldanzi, ottima la chiusura della difesa del Verona. Ngonge per Terracciano che crossa, ci prova Mboula ma Ismajli lo chiude. Azione personale di Mboula che aggancia e calcia, tiro debole. Baldanzi serve un gran pallone a Gyasi che da due passi spreca in maniera clamorosa! Duda commette fallo su Baldanzi, c’è il giallo. Termina a reti bianche la prima frazione di gioco.

VIDEO EMPOLI VERONA: IL SECONDO TEMPO

Ngonge duro su Gyasi, non arriva il giallo. Magnani ferma con un fallo Baldanzi al limite, punizione e giallo. Calcia fortissimo Marin che non inquadra lo specchio. Fallo tattico di Cacace su Hongla, giallo per l’esterno. Grassi in ritardo su Doig, altro giallo. Girandola di cambi nelle due compagini, non si sblocca la gara. Bonazzoli! La sblocca il Verona! Duda in mezzo da angolo, esce a vuoto Caprile con Bonazzoli che appoggia in rete.

Djuric trova subito il raddoppio ma c’è fuorigioco. Montipò sbaglia il passaggio, Shpendi da centrocampo prova a beffarlo, Montipò rientra e si salva. Grandissima azione personale di Baldanzi che in dribbling supera due avversari, il tiro è facile preda di Montipò. Azione personale di Saponara che calcia a giro, palla fuori di pochissimo. Empoli tutto un avanti, manca pochissimo alla fine. Termina il match.

IL TABELLINO

Marcatori: 75′ Bonazzoli

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace (dal 79′ Pezzella); Grassi (dall’86’ Ekong), Marin; Cancellieri (dal 70′ Shpendi), Baldanzi, Gyasi (dall’86’ Henderson); Caputo (dal 70′ Piccoli)

A disposizione: Perisan, Stubljar, Guarino, Ranocchia, Stojanovic, Marianucci, Haas

Allenatore: Paolo Zanetti

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda (dall’88’ Amione), Doig (dall’88’ Cabal); Folorunsho (dal 69′ Saponara), Mboula (dal 69′ Bonazzoli); Ngonge (dal 69′ Djuric)

A disposizione: Berardi, Perilli, Joselito, Patanè, Cisse, Cazzadori

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Luca Massimi (sez. AIA di Termoli)

Assistenti: Andrea Zingarelli (sez. AIA di Siena), Marco Scatragli (sez. AIA di Arezzo)

NOTE. Ammonito: Duda, Magnani, Cacace, Grassi

