Video/ Entella Ancona (1-1) gol e highlights: un punto a testa a Chiavari! (Serie C girone B)

VIDEO ENTELLA ANCONA (1-1): LA PARTITA

Virtus Entella ed Ancona si spartiscono la posta in palio, guadagnando un punto a testa al termine di questa gara valida per la prima giornata del Girone B del campionato di Serie C. Importantissimo non perdere alla prima uscita, condizionando il morale di un’intera piazza e il lavoro settimanale in allenamento. Nel primo tempo ritmi blandi e paura di concedere troppo spazio agli avversari, infatti i tiri dalla distanza, imprecisi, sono stati protagonisti assoluti. Per la prima mezz’ora molto meglio i padroni di casa, ma nell’ultimo quarto d’ora ha cominciato a rodare anche la formazione marchigiana, affacciandosi in maniera decisa all’area avversaria.

Nel secondo tempo il match si vivacizza, ed all’ora di gioco passa in vantaggio la squadra ospite: Cioffi sfonda sull’out di sinistra, si mette in proprio e sforna un assist meraviglioso per Spagnoli, che da due passi non sbaglia e fulmina il portiere. Passano appena 7 minuti, e la risposta della Virtus arriva forte e chiara, con Meazzi che mette a sedere Gatto con una finta da giocatore di classe cristallina, e con il destro disegna una traiettoria imparabile per Perucchini. Il pallone bacia la traversa e si infila in rete. Nel finale le due squadre provano a trovare la vittoria, ma il punteggio non si aggiorna e rimane fermo sull’1-1. Pareggio che accontenta entrambe.

VIDEO ENTELLA ANCONA (1-1): TABELLINO

ENTELLA: De Lucia V., Parodi L., Manzi C., Bonini F., Zappella D. (dal 40′ st Di Mario S.), Tascone S. (dal 18′ st Corbari A.), Petermann D. (dal 40′ st Lipani J.), Tomaselli G., Mosti N. (dal 18′ st Meazzi L.), Disanto F., Zamparo L. (dal 26′ st Faggioli A.). A disposizione: Paroni A., Banfi E., Clemenza L., Kontek I., Lancini E., Siatounis A.

ANCONA: Perucchini F., Marenco F. (dal 24′ st Marenco F.), Cella S., Barnaba T. (dal 37′ st Macchioni A.), Basso G., Nador S., Gatto E., Paolucci L., Agyemang G., Spagnoli A., Melchiorri F. (dal 31′ st Energe A.). A disposizione: Vitali L., Bugari E., Clemente G., Gavioli L., Kristoffersen J., Martina A., Mattioli A., Testagrossa G., Useini D.

Reti: al 22′ st Meazzi L. (Entella) al 15′ st Spagnoli A. (Ancona) .

Ammonizioni: al 32′ pt Mosti N. (Entella), al 44′ pt Manzi C. (Entella) al 4′ st Barnaba T. (Ancona), al 45’+3 st Macchioni A. (Ancona).