Video/ Entella Benevento (0-4): highlights e gol. Che poker per gli stregoni!

Nella 25^ giornata di Serie B, il Benevento è un uragano sulla partita e l’Entella attonita assiste allo show della capolista, che si porta sullo 0-3 nel giro di 25′. Come di vede nel video di Entella Benevento, al 9′ una sponda aerea di Moncini mette Sau nelle condizioni di battere a rete, quindi al 14′ è Viola a innescare Roberto Insigne che al volo, dal limite dell’area, realizza un magnifico raddoppio. Ma non è finita qui perché al 25′ Pellizzer, ammonito nell’occasione, trattiene in area Caldirola: è calcio di rigore, trasformato con freddezza da Viola. Sullo 0-3 l’Entella prova a riorganizzarsi ma la squadra di Boscaglia sembra sotto shock, è ancora il Benevento ad andare alla conclusione, prima con Letizia, poi con Insigne. Il primo tempo si chiude con l’Entella che sostituisce Settembrini con De Luca con la prima parata per Montipò, che sventa una conclusione di Schenetti.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa non cambia la musica, il Benevento sfiora il poker prima con una girata di Moncini, poi con Sala che sfiora l’autogol mandando il pallone sulla traversa della sua porta di testa. L’Entella si rende pericolosa con un colpo di testa di De Luca, poi Montipò salva su Chaija ma il Benevento non rischia davvero nulla. C’è spazio per gli ultimi cambi, Filippo Inzaghi inserisce Del Pinto e Coda e sono proprio loro al 40′ a costruire la rete del definitivo 0-4 realizzata dall’attaccante: il Benevento passa con un perentorio 0-4 a Chiavari e vede la Serie A sempre più dietro l’angolo, per l’Entella una dura battuta d’arresto ma le ambizioni di play off non potevano passare dal difficile scontro con la capolista.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ENTELLA BENEVENTO, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA