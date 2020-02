Diretta Entella Benevento/ Streaming video DAZN: la capolista a Chiavari (Serie B)

Entella Benevento, che viene diretta dal signor Marini, sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Continua a non conoscere sosta la corsa dei sanniti, che battendo 2-1 il Pordenone in casa hanno raggiunto quota 57 punti in classifica, a 17 punti di distanza dalle più immediate inseguitrici, Spezia e Frosinone. Questo significa che ormai la squadra di Pippo Inzaghi pensa non se, ma quando festeggerà il ritorno nella massima serie dopo due stagioni. L’Entella è ottava, al momento dentro i play off per un punto e spera in un rilassamento dei giallorossi che da novembre ad oggi hanno sempre vinto, fatta eccezione per due pareggi interni contro Pisa e Salernitana. I liguri dalla loro nelle ultime 7 partite di campionato hanno subito una sola sconfitta, nella trasferta di Frosinone. Nel match d’andata l’Entella ha strappato un pari 1-1 allo stadio Vigorito, pareggiando con Sernicola dopo il gol del vantaggio di Kragl. Al 15 ottobre 2016 risale l’ultima vittoria dell’Entella a Chiavari contro il Benevento, 3-2 per i biancocelesti il risultato in quell’occasione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Benevento non si potrà seguire sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’incontro sarà infatti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, visibile collegandosi tramite pc al sito dazn.it, oppure con l’applicazione DAZN tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con il campionato cadetto tra le esclusive della piattaforma online.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA BENEVENTO

Le probabili formazioni di Entella Benevento che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari. L’Entella allenata da Roberto Boscaglia sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Dezi; Rodriguez, G. De Luca. Risponderà il Benvento guidato in panchina da Filippo Inzaghi disposto con un 4-3-2-1 con questi uomini in campo: Montipò; Maggio, Barba, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Del Pinto, Viola; Insigne, Sau; Moncini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Entella e Benevento. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 3.45, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.15 e la vittoria in trasferta viene quotata a 2.20. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.05, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.70.



