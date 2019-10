Video/ Entella Cosenza (1-0): highlights e gol. Ai liguri basta Pioli al 82′

La Virtus Entella ritrova la vittoria dopo oltre un mese grazie alla pesante rete realizzata da Poli che ha segnato grazie ad un imperioso colpo di testa del difensore. Partono decisamente meglio i padroni di casa che sfiorano il vantaggio già al 7’ con Litteri che lanciato in area di rigore, ha calciato verso il primo palo dove Perina è riuscito a bloccare. Al 9’ sul preciso cross di Sernicola, De Luca è riuscito ad impattare di testa trovando però la pronta respinta del portiere ospite che si è poi ripetuto in una presa in due tempi al 10’ quando ha trattenuto con qualche difficoltà il potente tiro di Paolucci.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 32’ i liguri hanno sfiorato il vantaggio con un gran colpo di testa di Poli che è stato bloccato dall’attento Perina. Un minuto più tardi al 33’ a provarci è stato Mancosu che, smarcato otttimamente da De Luca ha sprecato tutto calciando fuori da posizione defilata. Al 35’ arriva finalmente una reazione degli ospiti che hanno cercato il gol con una conclusione tentata da Baez che è stata bloccata senza eccessivi patemi da Contini. Prima della fine della prima frazione di gioro, c’è ancora il tempo per assistere ad una clamorosa occasione capitata tra i piedi di Schentetti che, smarcato centralmente da De Luca, ha sprecato tutto, calciando malamente fuori da distanza oggettivamente ravvicinata.

