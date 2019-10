Diretta Entella Cosenza/ Streaming video DAZN: i liguri per il rilancio (Serie B)

Entella Cosenza, in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari, è un match che metterà di fronte due squadre pronte a darsi battaglia in un match valevole per il decimo turno del campionato cadetto. La giornata infrasettimanale della Serie B ha in programma Entella Cosenza per stasera, martedì 29 ottobre, alle ore 21.00. I liguri devono tornare alla vittoria dopo quattro incontri andati non molto bene, con l’ultima sfida persa 2-1 in trasferta contro l’Ascoli. Il decimo posto in classifica dopo un ottimo inizio non fa ben comprendere quale sia il vero obiettivo della compagine di casa, l’Entella però di certo farà bene a invertire al più presto il trend negativo. Di contro, i calabresi hanno pareggiato l’ultimo incontro casalingo contro il Chievo per 1-1 e provengono da cinque partite utili consecutive, seppur con quattro pareggi. Nonostante ciò, il Cosenza è diciassettesimo in zona play-out e deve risalire la china: la solidità è positiva, ma serve qualche vittoria in più.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Entella Cosenza in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 21. Da segnalare tuttavia che la partita non sarà visibile in diretta tv, perché non è stata selezionata per il canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA COSENZA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Entella Cosenza. La compagine allenata da Roberto Boscaglia dovrebbe schierare Contini in porta, con Coppolaro, Pellizzer, Poli e Sala in difesa. Sulla linea mediana, spazio a Eramo, Paolucci e Nizzetto in vantaggio su Coulibaly. Schenetti sarà il trequartista e si posizionerà alle spalle di De Luca e Morra. Dall’altra parte, la compagine di Piero Braglia vorrà dare continuità ai suoi risultati puntando sul portiere Perina, sui quattro difensori Bittante, Anibal, Idda e Legittimo, sui tre centrocampisti Bruccini, Kanoute e Sciarrone e sugli attaccanti Carretta, Riviere e Baez. Sarà dunque una sfida tra un 4-3-1-2 e un 4-3-3 tutto sommato abbastanza simili tra loro, finora poco efficaci in fase offensiva e più che sufficienti in quella difensiva. Le punte Giuseppe De Luca ed Emmanuel Riviere potrebbero essere le stelle dell’incontro, in grado di deciderlo grazie alla loro verve sotto porta.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine un’occhiata ai vari pronostici su Entella Cosenza, la compagine di casa viene generalmente data per favorita rispetto a quella in trasferta in virtù del fattore campo e della rispettiva posizione in classifica. Secondo 888Sport.it, l’1 è quotato a 2.20, l’X a 2.95 e il 2 a 3.70. Cambia qualcosina per quanto riguarda Betfair Exchange, che assegna alla vittoria dei liguri una quota pari a 2.16, al pareggio 2.88 e al successo dei calabresi 3.52.



