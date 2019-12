Diretta Entella Empoli/ Streaming video DAZN: c’è equilibrio in classifica (Serie B)

Entella Empoli, in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari, si gioca per la sedicesima giornata di Serie B alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre 2019. Entella Empoli è partita fra due squadre separate da una sola lunghezza in classifica: 22 punti per i liguri della Virtus Entella, 21 invece per i toscani dell’Empoli. Proprio questo punto al momento fra la differenza fra i padroni di casa che sarebbero in zona playoff e gli ospiti che ne sono invece esclusi, ma naturalmente è troppo presto per mettersi a fare calcoli di questo tipo. Quello che certamente possiamo dire è che la posta in palio in Entella Empoli sarà importante per la lotta playoff. Le due formazioni arrivano bene alla partita di oggi pomeriggio a Chiavari, perché entrambe hanno vinto nella scorsa giornata: l’Entella ha fatto il colpaccio per 0-2 sul campo del Pisa, l’Empoli invece ha colto una preziosa vittoria in extremis per 2-1 contro l’Ascoli allo stadio Carlo Castellani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Entella Empoli in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 15.00. Da segnalare tuttavia che la partita non sarà visibile in diretta tv, perché non è stata selezionata per il canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA EMPOLI

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per Entella Empoli. Tra i liguri è squalificato Giuseppe De Luca, il suo omonimo Manuel dunque dovrebbe giocare con Mancosu più Schenetti trequartista nell’attacco dell’Entella di Roberto Boscaglia, che a centrocampo potrebbe invece scegliere Settembrini, Paolucci e Coulibaly (anche Eramo è squalificato). In difesa reparto a quattro con Coppolaro, Poli, Chiosa e Crialese da destra a sinistra davanti al portiere Contini. L’Empoli di Roberto Muzzi dovrebbe rispondere con uno speculare 4-3-1-2: in porta Brignoli, protetto da una retroguardia a quattro con Veseli, Maietta, Nikolaou e Balkovec; a centrocampo ipotizziamo il terzetto con Frattesi, Ricci e Bandinelli, mentre Dezi agirà da trequartista alle spalle dei due attaccanti La Gumina e Mancuso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Entella Empoli, basandoci sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai. I padroni di casa partono leggermente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 2,45 mentre con il segno 2 si arriva a quota 3,05. Valore molto simile per il pareggio, perché il segno X vale 3,10 volte la posta in palio.



