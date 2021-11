Video/ Entella Imolese (2-0) gol e highlights: decidono Capello e Merkaj (Serie C)

VIDEO ENTELLA IMOLESE 2-0: PRIMO TEMPO

Finisce con il risultato di 2-0 Entella Imolese. Nella gara valevole per la 12^ giornata di andata del girone B di Serie C, a conquistare i tre punti sono i liguri. Successo tutto sommato meritato dall’Entella per quanto fatto vedere in campo, come dimostra il video degli highlights. Per la squadra di Gennaro Volpe si tratta della quarta vittoria stagionale, con i tre punti che mancavano da un mese. L’Entella va quindi al decimo posto in classifica, grazie ai 16 punti conquistati. L’Imolese non riesce a dar seguito alla striscia di risultati utili consecutivi che durava da tre giornate, con due vittorie e un pareggio. La formazione allenata da Gaetano Fontana, resta comunque in piena zona play-off, al sesto posto in classifica.

Diretta/ Entella Imolese (risultato finale 2-0): il gol di Merkaj chiude la partita!

Andiamo a rivivere le migliori azioni della partita. E’ l’Entella a fare la partita fin dalle prime battute di gioco del primo tempo. Dopo dieci minuti di monologo ligure, l’Imolese prova a colpire. All’11’, Padovan va via in azione personale, arriva a centro area e fa partire un tiro a giro, deviato in corner da Borra. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, la difesa dell’Entella prova ad allontanare, la palla finisce a Liviero che va al tiro di prima intenzione sfiorando il gol. La risposta dei padroni di casa arriva con Magrassi che calcia di poco fuori. Al 35′ l’Entella trova il gol del vantaggio. Capello lancia in profondità Magrassi che scappa in velocità, va sul fondo e restituisce palla a Capello. Il centrocampista, dal centro dell’area conclude perfettamente, portando in vantaggio i padroni di casa. Il gol subito fa sbandare l’Imolese, che al 44′ rischia di subire la seconda rete. Errore in fase di impostazione degli ospiti che regalano palla a Capello. Il trequartista ligure si invola verso la porta e calcia colpendo in pieno la traversa. Il primo tempo si chiude sull’1-0.

Diretta/ Carrarese Entella (risultato finale 1-1): Dessena risponde a D'Auria!

VIDEO ENTELLA IMOLESE 2-0: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo l’Entella continua a spingere sull’acceleratore con l’obiettivo di chiudere definitivamente l’incontro. Al 48′ i liguri sfiorano il raddoppio. Contropiede guidato da Magrassi che va sul fondo e la mette al centro. Turchetta anticipa miracolosamente Lescano, pronto alla battuta a rete. I liguri continuano a macinare gioco e occasioni da rete. E’ il 53′, Paolucci serve Dessena sul secondo palo, il quale di testa spedisce clamorosamente fuori. Al 55′ l’Entella spreca un’altra ottima occasione da gol. Palla recuperata da Capello e servizio per Lescano che controlla e calcia, non centrando il bersaglio.

Diretta/ Imolese Grosseto (risultato finale 5-0) video tv: toscani annientati!

L’Entella continua a spingere ma non riesce a chiudere il risultato. L’Imolese allora prova a reagire. Al 75′ Turchetta prova a suonare la carica, liberandosi bene in azione personale e concludendo verso la porta. Il suo tiro viene smorzato dalla deviazione di Bruno che favorisce la presa di Borra. Al 78′ sono ancora gli ospiti a provarci. Palla al centro per Rinaldi che prova a piazzarla di piatto, Borra con un ottimo riflesso gli sbarra però la strada. L’Entella riesce a chiuderla all’86’. Dessena serve in profondità Merksaj, scattato sul filo del fuorigioco. L’attaccante albanese con un perfetto pallonetto supera Melgrati, è 2-0. Nei minuti di recupero, Masella colpisce il palo. Non c’è più tempo, la gara si chiude con la vittoria dell’Entella con il risultato di 2-0.

VIDEO ENTELLA IMOLESE 2-0: IL TABELLINO

RETI: 34’ Capello (E), 86’ Merkaj (E).

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Cleur, Coppolaro, Bruno, Barlocco; Dessena, Paolucci, Karic; Capello; Magrassi, Lescano. A disp. Di Cosmo, Merkaj, Macca, Cicconi, Tosi, Syaulys, Borra, Lipani, Meazzi. All. Volpe.

IMOLESE (4-3-3): Melgrati, Lia, Angeli, Vonna, Liviero; Lombardi, D’Alena, Benedetti; Matrese, Padovani, Turchetta. A disp. Rossi, Rinaldi, La Vardera, Cerretti, Boscolo Chio, Masella, Torrasi, Palma, De Sarlo, Belloni. All. Fontana.