Video/ Entella Montevarchi (3-0) gol ed highlights: Volpe vola in classifica!

VIDEO ENTELLA MONTEVARCHI (3-0): I LIGURI CI CREDONO!

Video Entella Montevarchi che si apre con le azioni della formazione di casa che più volte sfiora la rete con il pallone che termina sulla linea ma senza entrare. Il più pericoloso della formazione di Volpe e come sempre Merkaj. Lo stesso attaccante poi scatta campo aperto ma non riesce a trovare la via del goal concedendo quindi un contropiede alla formazione avversaria. Pioggia di cartellini e gioco spezzettato sono ben cinque nei primi 45 minuti. Gara molto intensa con la formazione di casa che cerca di trovare il goal. Per gli ospiti il più pericoloso è Italeng, ma il suo tiro finisce fuori.

Secondi 45 minuti della sfida tra Entella e Montevarchi che sono ben diversi dai primi. Impiega soltanto 180 secondi e la formazione bianca azzurra e subito in vantaggio con la rete dagli 11 m di Merkaj. Il giocatore incrocio con molta potenza e trova la rete del vantaggio. Non perde molto tempo Lentella che trova anche la rete del doppio vantaggio questa volta segnare è Tomaselli. Formazione di casa ligure che gioca con molta tranquillità, il Montevarchi non attacca e trova invece il tris con la rete di Zamparo che trova il goal meritato dopo l’ottima partita di oggi. Vince e convince quindi la formazione di Gennaro volpe che sale in classifica al terzo posto in attesa del match tra Cesena e Reggiana.

VIDEO ENTELLA MONTEVARCHI: IL TABELLINO

ENTELLA: Barlocco L., Borra D. (Portiere), Corbari A., Merkaj S. (dal 19′ st Morosini L.), Paolucci A., Parodi L., Ramirez G. (dal 30′ st Siatounis A.), Reali S., Sadiki K., Tomaselli G. (dal 30′ st Manzi C.), Zamparo L.. A disposizione: Banfi E., De Lucia V. (Portiere), Faggioli A., Favale G., Giammaresi M., Manzi C., Meazzi L., Morosini L., Pellizzer M., Rada A., Siatounis A., Tascone S., Zappella D.

MONTEVARCHI: Amatucci F., Bertola N. (dal 31′ st Rovaglia P.), Cerasani J., Gennari M., Giordani G., Giusti A. (Portiere), Italen J. (dal 32′ st Kernezo G.), Lischi L. (dal 21′ st Perez J.), Mane M. (dal 21′ st Enyan E.), Mussis F., Tozzuolo A.. A disposizione: Biagi S., Boncompagni L., Chiti L., Enyan E., Fiumano F., Kernezo G., Mazzini S. (Portiere), Nador S., Perez J., Pietra N., Rossi A. (Portiere), Rovaglia P., Sorgente S.

Reti: al 3′ st Merkaj S. (Entella) , al 11′ st Tomaselli G. (Entella) , al 37′ st Zamparo L. (Entella) .

Ammonizioni: al 38′ pt Corbari A. (Entella), al 42′ pt Parodi L. (Entella), al 5′ st Paolucci A. (Entella) al 21′ pt Italen J. (Montevarchi), al 23′ pt Bertola N. (Montevarchi), al 28′ pt Gennari M. (Montevarchi), al 2′ st Giusti A. (Montevarchi), al 29′ st Mussis F. (Montevarchi).

