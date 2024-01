Video/ Entella Pineto (0-0) gol e highlights: tanti errori e pari a reti bianche! (Serie C, 14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ENTELLA PINETO (0-0): LA PARTITA

Pari a reti bianche nel match disputato al “Comunale” di Chiavari tra la Virtus Entella e il Pineto: anche se alla vigilia appaiati in classifica, la sfida che metteva di fronte liguri e abruzzesi vedeva pendere il pronostico dalla parte dei ragazzi di Fabio Gallo che, tuttavia, nonostante una gara volenterosa non sono riusciti a scardinare la difesa biancazzurra. Nel primo tempo, come era prevedibile, sono i biancocelesti a tenere il pallino del gioco anche se la prima chance è per gli ospiti con Germinario. La risposta arriva con Corbari e soprattutto Tomaselli che si divora l’1-0 al 32′ calciando addosso al portiere del Pineto, Tonti.

Chiusa in parità e tra una pioggia di cartellini gialli la prima frazione, la ripresa si apriva con un salvataggio sulla linea a negare il vantaggio della Virtus con Parodi (47′). Sembrava l’avvisaglia di un forcing vincente ligure e invece l’undici di Daniele Amaolo non si scomponeva e riusciva a condurre in porto lo 0-0: nonostante le squadre si affrontassero a viso aperto, le uniche emozioni restavano un tentativo da centrocampo del neo entrato Montevago che sfiorava il gol dell’anno e poi Njambe che falliva lo 0-1 di testa poco dopo (75′). La contesa scivolava così verso il triplice fischio senza sussulti: con il pari Virtus Entella e Pineto restano appaiate a quota 28, perdendo un’ottima chance di guadagnare punti e posizioni in ottica play-off.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ENTELLA PINETO (0-0): IL TABELLINO

VIRTUS ENTELLA: De Lucia, Parodi, Sadiki, Bonini, Zappella, Corbari, Petermann (dal 32′ st Matteazzi), Lipani (dal 32′ st Muller Cecchini), Di Mario (dal 10′ st Montevago), Tomaselli (dal 25′ st Meazzi), Faggioli (dal 25′ st Vianni). A disposizione: Banfi, Clemenza, Ghio, Paroni, Reali, Siaulys. Allenatore: Fabio Gallo.

PINETO: Tonti, Villa, De Santis, Ingrosso, Evangelisti (dal 40′ st Foglia), Lombardi (dal 24′ st Manu), Borsoi, Germinario, Amadio (dal 40′ st Della Quercia), Chakir (dal 28′ st Njambe), Volpicelli (dal 28′ st Gambale). A disposizione: Grilli, Iaccarino, Macario, Marafini, Mercorelli, Teraschi. Allenatore: Daniele Amaolo.

Ammoniti: Corbari (E), Faggioli (E), Tomaselli (E), Matteazzi (E), Parodi (E), Ingrosso (P), Volpicelli (P), Lombardi (P).

Reti: /

