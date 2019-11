Video/ Entella Pordenone (1-1): highlights e gol. Un punto a testa a Chiavari

Termina col pareggio per 1-1 il match della 12^ giornata della Serie B andato in scena ieri al Comunale di Chiavari tra Entella e Pordenone: ecco il video del match con i gol e gli highlights. Come si può ben vedere, ieri di fatto la partita della cadetteria si è decisa nei primi 45’ minuti di gioco: è stato infatti solo nel primo tempo che sono arrivate le reti decisive. Il primo a rompere gli indugi, dopo una fase iniziale di gioco di grande equilibrio, per i ramarri è stato Strizzolo, in rete al 20’ con assist di Gavazzi: la risposta da parte dei liguri però è arrivata solo al 40’ ed è stato Schenetti a beffare sottorete Di Gregorio, ben approfittando dell’assist di Sala. Nel secondo tempo della partita, il ritmo è stato abbastanza elevato con tante buone occasioni da gol e attacchi da parte di entrambe le squadre. Concretamente però si è ottenuto poco e nessun altro gol è arrivato prima del triplice fischio finale. Va però segnalato al 75’ l’espulsione per doppia ammonizione di Burrai, che ha quindi lasciato il Pordenone in dieci: neppure in superiorità numerica per l’Entella è riuscita a portarsi in vantaggio. Il punto a testa vinto oggi è stato comunque molto utile per entrambi: i neroverdi sono ora quinti con 19 punti, mentre i liguri approdano alla 13^ piazza con 16 punti.

IL TABELLINO

VIRTUS ENTELLA – PORDENONE 1-1

GOL: 20′ pt Strizzolo, 40′ Schenetti.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Contini; Bonini (36′ st Currarino), Pellizzer, Poli; Eramo, Adorjan, Paolucci, Schenetti, Sala; G. G. De Luca (16′ st M. De Luca), Mancosu (16′ st Morra). A disposizione: Borra, Valietti, Chiosa, Crialese, Settembrini, Ardizzone, Coppolaro, Toscano, Sernicola. Allenatore: Boscaglia

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Vogliacco, Camporese, De Agostini; Misuraca (27′ st Zammarini), Burrai, Gavazzi (16′ st Pobega); Ciurria; Strizzolo (34′ st Bassoli), Candellone. A disposizione: Bindi, Jurczak, Stefani, Semenzato, Pasa, Monachello, Mazzocco, Zanon. Allenatore: Tesser

ARBITRO: Baroni di Firenze. Assistenti Tardino e Cipressa. Quarto uomo Kumara.

NOTE: al 30′ st espulso Burrai per doppia ammonizione. Ammoniti Contini, Misuraca e Almici. Angoli 11-7. Recupero: pt 0′.

