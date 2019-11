Diretta Entella Pordenone/ Streaming video DAZN: quote, liguri favoriti (Serie B)

Entella Pordenone, diretta dall’arbitro Baroni, sabato 9 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Dopo un avvio di campionato di grande rilevanza la formazione ligure si è ritrovata a metà classifica, uscendo sempre sconfitta dalle ultime tre trasferte di campionato a Crotone, Ascoli e Salerno. L‘Entella ha vinto però l’ultima sfida in casa contro il Cosenza e ora proverà a ripetersi contro un Pordenone rivelazione alla sua prima stagione nella storia in Serie B. Contro Venezia e Trapani i Ramarri hanno ottenuto due vittorie consecutive che li hanno lanciati nel gruppo delle terze in classifica, i neroverdi stanno mettendo in mostra una continuità che potrebbe renderli competitivi per un posto in zona play off.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Entella Pordenone, oggi alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PORDENONE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Entella Pordenone questo sabato 9 novembre 2019 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. 4-3-1-2 per l’Entella allenata da Boscaglia, che schiererà: Contini; Coppolaro, Poli, Pellizzer, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Mancosu, De Luca. Risponderà il Pordenone di Tesser con un 4-3-1-2: Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, De Agostini; Misuraca, Burrai, Mazzocco; Gavazzi; Strizzolo, Monachello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Entella Pordenone la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 2.25, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.20 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 3.30. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 2.15 l’over 2.5 e quotato 1.65 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA