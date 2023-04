Video/ Entella Recanatese (1-1) gol e highlights: un punto a testa (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ENTELLA RECANATESE (1-1): LA PARTITA

Un punto a testa conquistato da Virtus Entella e Recanatese allo stadio Comunale di Chiavari, ma liguri ufficialmente ai playoff, senza possibilità di raggiungere la Reggiana. Questa gara, valida per la trentasettesima giornata di Serie C, Girone B, è iniziata con i padroni di casa che trovano immediatamente il vantaggio: dopo appena 5 minuti azione veloce con Favale che pesca con un gran cross Tenkorang, il quale prima si fa ipnotizzare da Meli sul bel colpo di testa, e successivamente scaraventa in rete sulla ribattuta. Un gol di voglia, cercato con grande cattiveria. Giallorossi chiamati alla reazione.

DIRETTA/ Entella Recanatese (risultato finale 1-1): un punto a testa

Negli ultimi minuti del primo tempo Carpani, su suggerimento di un ispirato Sbaffo, si gira agevolmente ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Nel secondo tempo gli ospiti approcciano bene e sono fin da subito propositivi, trovando il gol del pareggio al 52esimo: spiovente da angolo sul quale dorme la difesa ligure, e Vola ha tutto il tempo di coordinarsi con il destro, insaccando il pallone in rete. La Virtus vuole e deve vincere, concede praterie, ed al 62esimo ancora Carpani impegna Borra. All’84esimo Merkaj ha la grande chance per consegnare i 3 punti all’Entella, ma il suo calcio di rigore viene neutralizzato da Meli. Errore clamoroso.

Diretta/ Recanatese Olbia (risultato finale 2-3): doppietta di Ragatzu!

VIDEO ENTELLA RECANATESE (1-1): TABELLINO

VIRTUS ENTELLA: Borra D., Parodi L., Sadiki K., Reali S., Tenkorang J. (dal 37′ st Ferrara V.), Corbari A. (dal 15′ st Ramirez G.), Paolucci A. (dal 28′ st Rada A.), Tomaselli G., Favale G. (dal 14′ st Zappella D.), Zamparo L. (dal 29′ st Faggioli A.), Merkaj S.. A disposizione: Paroni A., De Lucia V., Zappella D., Ramirez G., Rada A., Faggioli A., Ferrara V., Banfi E., Giammaresi M., Manzi C., Siatounis A., Tascone S.

RECANATESE: Meli G. (Portiere), Vona E., Ferrante E., Marafini A., Raparo M. (dal 2′ st Morrone B.), Senigagliesi L. (dal 20′ st Guadagni G.), Alfieri V., Ferretti D. (dal 2′ st Quacquarelli G.), Carpani G. (dal 38′ st Marilungo G.), Guidobaldi F. (dal 25′ st Giampaolo D.), Sbaffo A.. A disposizione: Amadio R., Fallani M., Morrone B., Quacquarelli G., Guadagni G., Giampaolo D., Marilungo G., Pacciardi F., Somma F.

Diretta/ Lucchese Entella (risultato finale 0-0): liguri a -2 dalla vetta

Reti: al 5′ pt Tenkorang J. (Entella), al 7′ st Vona E. (Recanatese) .

Ammonizioni: al 7′ pt Ferrante E. (Recanatese), al 45′ st Quacquarelli G. (Recanatese).

GUARDA QUI IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ENTELLA RECANATESE













© RIPRODUZIONE RISERVATA