DIRETTA/ Entella Recanatese video streaming tv: partita inedita a Chiavari

DIRETTA ENTELLA RECANATESE: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta Virtus Entella Recanatese valevole per il campionato di Serie C, trentasettesima giornata. Andiamo, quindi, ad analizzare i precedenti disputati tra le due squadre allo stadio “Comunale” di Chiavari.

In realtà il match odierno rappresenta un inedito visto che le due compagini si sono affrontate solamente lo scorso 11 dicembre 2022: sul terreno di gioco della Recanatese la sfida terminò con la vittoria della Virtus Entella grazie alle marcature di Meazzi e Zamparo dopo il momentaneo pareggio siglato da Carpani. Oggi, quindi, il primo incrocio sul terreno di gioco dei liguri: chi riuscirà ad avere la meglio? (Giulio Halasz)

ENTELLA RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Recanatese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma azioni salienti e gol in tempo reale saranno comunque visibili per gli abbonati Sky Sport nel contenitore Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Entella Recanatese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LA POSTA IN PALIO E’ GROSSA!

Entella Recanatese, in diretta sabato 15 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Ultime chance per i liguri che dopo l’ultimo pareggio in casa della Lucchese hanno visto scappare di nuovo a +2 la Reggiana al primo posto, ritrovandosi ora con margini molto stretti per centrare il salto diretto in Serie B e non affrontare la roulette russa dei play off.

La Recanatese, tornata dopo decenni tra i professionisti, ha potuto festeggiare una brillante salvezza diretta e, a -3 dal decimo posto, può ancora sperare nei play off anche se l’ultima sconfitta interna contro l’Olbia è stata una doccia fredda nella rincorsa alla post-season. All’andata Entella vincente col punteggio di 1-2 sul campo della Recanatese, in quello che era stato il primo precedente in assoluto tra i professionisti tra i due club.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Entella Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borra; Parodi, Sadiki, Chiosa; Tenkorang, Corbari, Paolucci, Favale; Ramirez; Zamparo, Merkaj. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Fallani; Marafini, Ferrante, Vona, Ferretti; Senigagliesi, Alfieri, Morrone, Carpani; Guadagni, Sbaffo.

ENTELLA RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.80, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.50.

