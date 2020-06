Video/ Entella Salernitana (1-0): gol e highlights. Liguri verso i playoff (Serie B)

Un gol di Mazzitelli in apertura di ripresa regala alla Virtus Entella una vittoria fondamentale per sperare ancora nei play off: il video Entella Salernitana ci racconta questa partita. I liguri si riagganciano al treno delle prime otto in classifica, distante solamente un punto, grazie a una vittoria equilibrata contro una Salernitana che è stata deficitaria sotto porta soprattutto nella prima parte della gara, con gli uomini di Ventura sfortunati però nel finale, con la traversa colpita da Djuric proprio allo scadere. La manovra della Virtus Entella è stata comunque più fluida e continua, alla Salernitana non è servito l’innesto di Jallow, con i granata che hanno pagato la giornata no di protagonisti come Kiyine, infatti sostituito in apertura di secondo tempo dal tecnico della formazione campana. Soddisfatto il tecnico biancoceleste Roberto Boscaglia che ha affermato di aver sempre creduto nella capacità dei suoi di ritrovare la giusta forma dopo uno stop così lungo. CLICCA QUI PER IL VIDEO ENTELLA SALERNITANA: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO ENTELLA SALERNITANA: LE DICHIARAZIONI

Nonostante la sconfitta, Ventura ha visto la Salernitana in crescita: “Se devo essere sincero abbiamo giocato più di squadra rispetto al secondo tempo di Pisa. C’è rammarico perché un punto in due partite è troppo poco. Abbiamo preso gol su una nostra ingenuità. Mi preoccupa l’incapacità di creare pericoli anche se nell’arco dei 90 minuti siamo stati sempre molto compatti e questa è l’unica cosa positiva da trovare in questa partita. Ora concentriamoci su questo rush finale, poi tireremo le somme e capiremo se saremo nei playoff centrando l’obiettivo che ci siamo posti da soli.”



