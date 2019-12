Video/ Entella Spezia (0-0): gli highlights. Nessuno gol a Chiavari! (Serie B)

Pari e reti bianche nel derby ligure, un risultato che visto lo sviluppo del match soddisfa sicuramente molto più gli ospiti, costretti nell’ultima mezz’ora più recupero a giocare in inferiorità numerica per l’espulsione di Erlic. Un risultato che consente allo Spezia di restare a +1 dalla zona play out, mentre l’Entella manca l’aggancio al quarto posto del Crotone. La gara inizia vivacemente ma le conclusioni a rete arrivano col contagocce, all’11’ una potente conclusione di Manuel De Luca viene chiusa da Mora. Buona uscita di Scuffet su Mancosu, poi al 22′ viene ammonito Ramos. Al 31′ Bartolomei ha mancato di poco il vantaggio allargando troppo il piatto su invito di Mora. Al 36′ finisce fuori un colpo di testa di Eramo, poi la pressione dei padroni di casa si fa più incalzante, allo scadere della prima frazione di gioco, su un calcio di punizione battuto da Schenetti, arriva all’impatto col pallone Manuel De Luca che non trova però la precisione.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo, al 9′ uno svarione di Capradossi mette Manuel De Luca nelle condizioni di battere a rete quasi a colpo sicuro, ma il riflesso di Scuffet è super e salva lo Spezia. Al quarto d’ora lo Spezia resta in dieci uomini per l’espulsione di Erlic, rosso diretto per fallo su chiara occasione da gol su Mancosu: l’Entella avrebbe spazio per cercare un vantaggio che lo Spezia non concede con una grande organizzazione difensiva, gli ultimi tentativi vengono sventati con un colpo di testa di Currarino parato da Scuffet e si chiude dunque sullo 0-0.

