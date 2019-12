Diretta Entella Spezia/ Streaming video DAZN: derby ligure a Chiavari (Serie B)

Entella Spezia, che sarà diretta dal signor Abbattista e si gioca giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Dopo 3 vittorie consecutive in campionato, la corsa della formazione ligure ha subito un nuovo stop nel match d’alta classifica in casa del Perugia. Con un nuovo successo l’Entella si sarebbe presa il terzo posto solitario, ha dovuto invece compiere un nuovo passo indietro in una prima metà di campionato ricca di alti e bassi, ma comunque eccellente per una formazione neopromossa dalla Serie C. A 5 punti di distanza lo Spezia che ha rinviato per il maltempo il match contro la Cremonese: i bianconeri hanno ottenuto 4 risultati utili consecutivi nelle ultime sfide disputate, tirandosi fuori dalla zona play out ma senza ancora portarsi a distanza di sicurezza dalla parte calda della classifica. Per la squadra allenata da Italiano la trasferta di Chiavari sarà un banco di prova importante per capire se i risultati degli ultimi mesi hanno segnato una vera e propria inversione di tendenza rispetto alle difficoltà di inizio stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Spezia, giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del vostro satellite e che da questa stagione è disponibile anche per gli abbonati Sky che abbiano sottoscritto un contratto con la nuova piattaforma. In alternativa, in assenza di un televisore, potrete seguire questa partita in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per collegarvi sul sito dazn.it oppure installando l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SPEZIA

Le probabili formazioni di Entella Spezia, giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. L’Entella allenata da Roberto Boscaglia sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Contini; Sala, Chiosa, Pellizzer, Coppolaro; Eramo, Paolucci, Settembrini; Schenetti; De Luca G., De Luca M. Risponderà lo Spezia, schierato dal tecnico Vincenzo Italiano, con un 4-3-3 così disposto: Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza, DJ Buffonge, Mastinu, Bartolomei, Ragusa, Gudjohnsen, Bidaoui.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.50 la vittoria in casa, a 3.10 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 2.95. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.67.



