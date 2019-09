Video/ Entella Venezia (0-2): highlights e gol. Tre punti per Dionisi! (Serie B)

Prima sconfitta nella stagione per la compagine ligure di Mister Boscaglia, occorsa solo ieri sera tra le mura dello stadio Comunale di Chiavari, nella quinta giornata del campionato di Serie B: come si vede nel video di Entella Venezia, i biancazzurri subiscono il KO per 2-0 contro i veneti nel primo turno infrasettimanale. Già al via del match la compagine dei lagunari infatti si porta in vantaggio: al terzo minuto di gioco ci pensa infatti Capello a forare lo specchio di Contini. Il primo tempo prosegue a ritmo vivace poi, con il Venezia sempre aggressivo, ma la difesa ligure ora appare più attenta. Si deve poi attendere il secondo tempo della partita per il raddoppio dei veneti: al 61’ è infatti Bocalon a trovare la via del gol per gli ospiti a Chiavari e tutto pare già segnato per i liguri. Pure, al 78’ con l’espulsione diretta di Maleh, l’Entella torna in superiorità numerica, ma nonostante tale fattore e gli ottimi spunti di De Luca e Schenetti, il club biancoceleste non riesce nemmeno ad accorciare le distanze. Il triplice fischio finale del fischietto Robilotta sancisce quindi una gustosa vittoria per il Venezia.

IL TABELLINO

ENTELLA-VENEZIA 0-2 (0-1 pt)

RETI: 3′ Capello, 62′ Bocalon

ENTELLA: Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Toscano (dal 64′ Eramo), Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Morra (dal 73′ G. De Luca), M. De Luca (dal 63′ Mancosu). All. Boscaglia

VENEZIA: Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni (dal 69′ Felicioli); Lollo (dal 55′ Maleh), Vacca (dal 58′ Zuculini), Fiordilino; Capello; Montalto, Bocalon. All. Dionisi

Ammoniti: Toscano, Coppolaro, Fiordilino

Espulso: Maleh per doppia ammonizione

Arbitro: Robilotta

