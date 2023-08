Video/ Farense Roma (2-4) gol e highlights: Belotti trascina i giallorossi (2 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FARENSE ROMA: BELOTTI-PELLEGRINI SUGLI SCUDI!

La Roma vince in amichevole contro il Farense in un match che ha visto ben tre sfortunate autoreti. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. I giallorossi passano in vantaggio dopo appena tre minuti di gara! Belotti crossa in mezzo con Arthur Jorge che devia nella sua porta! Spinazzola crossa in mezzo e trova Celik, colpo di testa che non trova la porta. Farense che sfiora il pareggio! Cross in mezzo, Bruno anticipa i difensori giallorossi e di testa va a botta sicura, grandissima la risposta di Rui Patricio.

Belotti ad un passo dal raddoppio! Spinazzola, cross di prima intenzione per il centravanti che al volo di destro per poco non trova l’eurogol. Raddoppia Belotti! Celik crossa in mezzo, Spinazzola tocca per El Shaarawy che ci prova in acrobazia, respinge Velho ma sulla ribattuta c’è Belotti che da pochi possi mette in rete. La Roma ad un passo dal tris! Celik in mezzo per Pellegrini che appoggia a Belotti, bel destro e sfera che termina sulla traversa! Pellegrini! Arriva il tris della Roma con il capitano! Mancini pesca Pellegrini in area, bellissimo aggancio e destro che supera Velho. Termina la prima frazione di gioco.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FARENSE ROMA: IL SECONDO TEMPO, I GIALLOROSSI INCASSANO DUE GOL!

Vari i cambi operati da Mourinho. Dybala ci prova su punizione, L. Felipe respinge la minaccia. Autogol di Kristensen! Rui Costa va via a Ndicka e la mette in mezzo, Kristensen con il destro la mette all’angolino con Svilar che non può nulla. Dybala per Zalewski, Pastor anticipa il polacco. Aouar prova a servire Pellegrini, chiude bene la difesa del Farense. Ndicka per Aouar, bellissima conclusione con Carvalho che compie una grandissima parata. Poker della Roma, un altro autogol! Zalewski la mette in mezzo, Gonçalo batte Carvalho in maniera involontaria. Gran gol di Maxuel! Tiro da fuori area che non lascia scampo a Boer. Termina il match.

VIDEO GOL FARENSE ROMA, IL TABELLINO

FARENSE-ROMA 2-4: (3′ aut. Artur Jorge, 33′ Belotti, 42′ Pellegrini, 67′ aut. Kristensen, 90′ aut. Gonçalo, 90’+3′ Maxuel)

FARENSE (4-3-3): Velho (46′ L. Felipe) (80′ M. Carvalho); Delgado (46′ R. Barbosa), Artur Jorge (46′ Gonçalo), Muscat (80′ Diallo), Talocha (46′ Talys); Isidoro (46′ Oliveira), Seruca (46′ Rui Costa), G. Vitor (46′ Matias); Cristian (46′ Falcao), Baldé (46′ Belloumi) (86′ Maxuel), Bruno (46′ Pastor).

A disp.: –

All. Vasco Faisca

ROMA (3-5-2): Rui Patricio (46′ Svilar) (90’+1′ Boer); Mancini, Llorente (62′ Smalling), Ibanez (62′ Ndicka); Celik (46′ Kristensen), Bove (46′ Aouar), Cristante (62′ Karsdorp), Pellegrini, Spinazzola (62′ Zalewski); El Shaarawy (46′ Dybala), Belotti (46′ Pagano).

A disp.: Pisilli, Matic.

All. José Mourinho

