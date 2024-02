Video/ Feralpisalò Ascoli (0-1) gol e highlights: segna Masini nel primo tempo! (Serie B, 24 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ ASCOLI: LA SINTESI

Allo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza l’Ascoli supera in trasferta la Feralpisalò per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Zaffaroni sembrano cominciare bene la sfida affacciandosi pericolosamente in avanti subito al 3′ con una conclusione alta di Manzari da posizione favorevole e su suggerimento di Balestrero.

Diretta/ FeralpiSalò Ascoli (risultato finale 0-1): Manzari, gol annullato! (Serie B, 24 febbraio 2024)

I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati dal tecnico Castori replicano riuscendo a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Masini, approfittando di un errore commesso in uscita da Pizzignacco. Nel secondo tempo le due squadre faticano a creare azioni realmente degne di nota commettendo diversi errori e dimostrandosi abbastanza fallosi. Nell’ultima parte dell’incontro i gardesani si disperano nel recupero al 90’+4′ quando si vedono annullare l’eventuale gol del pari con Manzari per un fallo ravvisato dal VAR.

Video/ Bari Feralpisalò (1-0) gol e highlights: rigore di Sibilli nella ripresa! (Serie B, 17 febbraio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Marcenaro, proveniente dalla sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Manzari e Balestrero da un lato, Rodriguez, Streng e Di Tacchio dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono all’Ascoli di salire a quota 26 nella classifica della Serie B mentre la Feralpisalò non si muove, rimanendo ferma a 21 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ ASCOLI: IL TABELLINO

Feralpisalò-Ascoli 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 32′ Masini(A).

FERALPISALO’ (3-5-2) – Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Manzari, Butic. A disposizione: Liverani, Volpe, Tonetto, Voltan, Krastev, Pilati, Zennaro, Hergheligiu, Verzeletti, La Mantia, Letizia, Pietrelli. Allenatore: Zaffaroni.

Diretta/ Bari Feralpisalò (risultato finale 1-0): rigore vincente di Sibilli! (Serie B, 17 febbraio 2024)

ASCOLI (3-5-2) – Viviano; Vaisanen, Bellusci, Mantovani; Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Masini, Zedadka; Mendes, Rodriguez. A disposizione; Bolletta, Vasquez, Giovane, Caligara, Streng, Celia, Quaranta, D’Uffizi, Milanese, Duris, Botteghin, Bayeye. Allenatore: Castori.

Arbitro: Matteo Marcenaro (sezione di Genova).

Ammoniti: 30′ Manzari(F); 40′ Rodriguez(A); 48′ Streng(A); 61′ Di Tacchio(A); 72′ Balestrero(F).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ ASCOLI













© RIPRODUZIONE RISERVATA