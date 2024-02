DIRETTA/ FeralpiSalò Ascoli video streaming tv: cos’era successo all’andata? (Serie B, 24 febbraio 2024)

DIRETTA FERALPISALO’ ASCOLI, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Feralpisalò Ascoli evidenzia due squadre che si sono affrontati nella propria storia solamente in un’occasione. La gara in questione è ovviamente quella di andata con i bianconeri che riuscirono a imporsi in casa con il pesante risultato di 3-0. Si trattava ancora delle prime battute in questa nuova categoria per la squadra lombarda, allenata dall’ex tecnico Stefano Vecchi.

Gara aperta al minuto 29 dal solito portoghese Pedro Mendes, due minuti più tardi è il turno dello spagnolo Pablo Rodriguez. Nel finale ancora una volta il portoghese ex Sporting Lisbona per i l’Ascoli e i tre punti in palio grazie all’esecuzione perfetta dagli undici metri. (Marco Genduso)

FERALPISALO’ ASCOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match FeralpiSalò Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra FeralpiSalò Ascoli attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

DISPERATO BISOGNO DI VINCERE

La diretta FeralpiSalò Ascoli, in programma sabato 24 febbraio alle ore 14:00, racconta della 26esima giornata di Serie B. I padroni di casa si erano ripresi vincendo contro Catanzaro e Lecco rispettivamente per 3-0 e 5-1, calando leggermente con l’1-1 con la Reggiana. Da lì in poi però buio pesto con il ko col Palermo e la sconfitta di Bari.

Anche l’Ascoli non trova il modo di rialzare la china e lo dimostrano i recenti risultati dei bianconeri. Doppia sconfitta ad aprire febbraio: 2-1 con il Sudtirol in casa e 3-2 esterno con il Catanzaro. L’ultimo successo dell’Ascoli risale al 27 gennaio grazie al 2-0 sul Como firmato Mendes e autogol di Cassandro.

FERALPISALO’ ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta FeralpiSalò Ascoli vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Pizzignacco, difesa a tre con Balestrero, Ceppitelli e Martella. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta e Felici. Tandem offensivo Dubickas e Butic.

Risposta dell’Ascoli con il medesimo modulo. Tra i pali Viviano, pacchetto arretrato composto da Mantovani, Bellusci e Vaisanen. Gli esterni saranno Falzerano e Celia con Valzania, Di Tacchio e Masini a riempire il centrocampo. Rodriguez insieme a Mendes occuperanno l’attacco.

FERALPISALO’ ASCOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta FeralpiSalò Ascoli danno per favorita la squadra di casa a 2.55. Secondo bet365, la X è a 3.10 mentre il 2 fiso vale 3 volte la posta in palio.

L’Over 2.5 viene offerto a 2.50, ben più alto dell’Under a 1.50. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente dati a 2.05 e 1.70.

