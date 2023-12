DIRETTA/ FeralpiSalò Cittadella video streaming tv: ci sono solo due precedenti (Serie B, 2 dicembre 2023)

DIRETTA FERALPISALÒ CITTADELLA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Feralpisalò Cittadella evidenzia due formazioni che si sono affrontate all’interno di un rettangolo di gioco verde solamente in due occasioni. La prima volta nel 2015 con il successo dei Lombardi firmato dai gol di Romero e Bracaletti. Entrambi i gol arrivati nella seconda frazione di gioco. Nel finale anche cartellino rosso per Loris Tortori, attaccante dei lombardi. Gara di ritorno che ha presentato un altro successo in trasferta, questa volta a tinte granata.

Video/ Como Feralpisalò (2-1) gol e highlights: la risolve Gabrielloni! (Serie B, 25 novembre 2023)

Cittadella che ebbe la meglio grazie alla doppietta timbrata dal centrocampista, attualmente in forza al Torres, Filippo Lora. Padroni di casa che tentarono di riaprire la gara nei minuti finali alla luce di un autogol realizzato proprio dallo stesso centrocampista che però non servì per consentire poi leoni del Garda di ottenere un pareggio. (Marco Genduso)

Video/ Cittadella Sudtirol (2-1) gol e highlights: veneti in zona play-off (Serie B, 25 novembre 2023)

FERALPISALÒ CITTADELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv FeralpiSalò Cittadella sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming FeralpiSalò Cittadella sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

DIRETTA/ Como FeralpiSalò (risultato finale 2-1): Gabrielloni chiude i conti! (Serie B, 25 novembre 2023)

OSPITI IN FIDUCIA

La diretta FeralpiSalò Cittadella, in programma sabato 2 dicembre alle ore 14:00, racconta della 15a giornata di Serie B. I padroni di casa si trovano in una situazione critica: ultimo posto, 7 punti e ben 9 sconfitte in 14 partite. L’ultima nonché unica vittoria stagionale in gare ufficiali è quella di Lecco per 2-1 mentre nell’ultimo turno di campionato è arrivata sconfitta contro il Como che ha interrotto la striscia di due pareggi di fila con Cosenza e Bari.

Il Cittadella invece vanta 22 punti ed è salda all’ottavo posto, a +3 dal Cosenza nono e -8 dalla vetta occupata da Venezia e Parma. Gli ultimi risultati ha visto gli amaranto vincere tre gare consecutive, una grande iniezioni di fiducia oltre che di punti in classifica. I tre successi sono maturati nelle sfide contro Brescia in casa, Palermo in Sicilia e Sudtirol tra le mura amiche. Il Citta vorrà a tutti i costi continuare a vincere per scalare ulteriori posizioni.

FERALPISALÒ CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di FeralpiSalò Cittadella vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Pizzignacco, difesa a tre con Bergonzi, Camporese e Martella. Larghi agiranno Parigini e Letizia mentre al centro troveremo Zennaro, Fiordilino e Balestraro. In attacco Compagnon e La Mantia.

Risponde la Cittadella col 4-3-1-2. Tra i pali Kastrati, terzini Salvi e Carissoni con Pavan e Negro centrali. In regia Danzi, Vita e Carriero mezzali con Cassano che agirà da trequartista, numero dieci. Tandem offensivo Maistrello-Pandolfi.

FERALPISALÒ CITTADELLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta FeralpiSalò Cittadella danno per favorita la squadra ospite a 2.30. Secondo bet365, l’1 vale a 3.25 mentre il segno X relativo al pareggio è a 3.10.

L’Over 2.5 è quotato ben 2.50, molto di più rispetto all’1.50 del segno opposto. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.67.











© RIPRODUZIONE RISERVATA