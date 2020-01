Video/ Feralpisalò Juventus U23 (2-0): highlights gol. Maiorino decide la sfida!

Allo Stadio Lino Turina la Feralpisalò supera la Juventus Under 23 con un netto 2 a 0. Come si vede nel video di Feralpisalò Juventus U 23, nelle fasi iniziali del primo tempo, dopo una breve fase di studio iniziale, gli ospiti del tecnico Pecchia cercano di spingersi in zona offensiva ma sono i padroni di casa di mister Sottili a spezzare l’equilibrio grazie alla rete messa a segno da Maiorino al 12′, direttamente su calcio di punizione e con una deviazione decisiva della barriera che ha complicato l’intervento del portiere Nocchi. I bianconeri tentano quindi di reagire con scarsi risultati a causa della loro imprecisione in fase d’attacco ed i verdazzurri ne approfittano anzi per aumentare il distacco tramite la doppietta personale completata da Maiorino al 25′, sfruttando un’incertezza dell’estremo difensore dei piemontesi. Nel secondo tempo la Juventus continua ad avere in mano le redini del match mentre la Feralpisalò preferisce gestire la situazione di vantaggio acquisito in precedenza, senza nemmeno rinunciare a qualche giocata interessante con il solito Maiorino. Gli ospiti si vedono annullare una rete al neo entrato Marchi intorno al 56′ a causa di una posizione irregolare segnalata nei suoi confronti ed è lo stesso calciatore a costringere il portiere Liverani a disinnescarne una conclusione con i piedi nel finale al 78′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco d’Ascanio, proveniente dalla sezione di Ancona, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Mordini da un lato, Toure e Dragusin dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche permette alla Feralpisalò di partire con i favori del pronostico in vista della semifinale di ritorno da giocare sul campo della Juventus Under 23, chiamata invece ad una rimonta davvero importante, il prossimo 12 febbraio.

IL TABELLINO

Feralpisalò-Juventus Under 23 2 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 12′, 25′ Maiorino(F).

FERALPISALO’ (4-3-2-1) – Liverani; Vitturini, Rinaldi, Mordini, Magnino; Scarsella(69′ Eguelfi), Altobelli(80′ Carraro), Pesce; Baldassin(69′ Tirelli), Maiorino; Ceccarelli(69′ Guidetti). A disp.: Spezia, De Lucia, Bertoli, Hergheligiu. All.: Sottili.

JUVENTUS UNDER 23 (4-3-3) – Nocchi; Frabotta, Dragusin, Coccolo, Di Pardo; Portanova(60′ Del Sole), Tourè(76′ Muratore), Fagioli(89′ Rafia); Zanimacchia(75′ Frederiksen), Brunori, Olivieri(46′ Marchi). A disp.: Loria, Raina, Peeters, Mule, Delli Carri. All.: Pecchia.

Arbitro: Marco d’Ascanio (Ancona).

Ammoniti: 35′ Mordini(F); 67′ Toure(J); 83′ Dragusin(J).

