Video/ Feralpisalò Pergolettese (1-0) gol e highlights: vittoria di misura!

VIDEO FERALPISALÒ PERGOLETTESE (1-0): DECIDE LA MOLFETTA

Termina il match del Lino Turina, in questa quarta giornata di Serie C, girone A. La Feralpisalò centra il terzo successo stagionale, battendo di misura la Pergolettese grazie ad una punizione magistrale di Di Molfetta al 66esimo: traiettoria fantascientifica, che si va ad infilare proprio nel sette. Un arcobaleno splendente, che Soncin non può assolutamente neutralizzare. Che magia del classe ’96! Padroni di casa più attivi nella prima frazione con l’intraprendente numero 10, aferalpiutore di una prestazione eccezionale; gli ospiti hanno fatto ben poco per rendersi pericolosi dalle parti di Pizzignacco, impegnato davvero poco, eccezion fatta per il tiro-cross in apertura di Bariti, su cui il portiere non era posizionato benissimo, ma ha prontamente rimediato.

DIRETTA/ FeralpiSalò Pergolettese (risultato finale 1-0): decide Di Molfetta!

La vittoria maturata questo pomeriggio di fronte al proprio pubblico permette alla Feralpisalò di salire al secondo posto con 9 punti, tanti quanti totalizzati dal Padova, ad una sola lunghezza dal Pordenone capolista. Seconda battuta d’arresto di questo campionato per la Pergolettese in altrettante trasferte: i gialloblu di mister Fabbro si collocano al decimo posto a quota 6 punti, a pari punti con la matricola Sangiuliano. Nel prossimo turno di campionato, la Feralpisalò farà visita alla Virtus Verona, sabato prossimo 24 settembre alle ore 14.30; in contemporanea, la Pergolettese ospita la sorprendente Arzignano Valchiampo.

VIDEO FERALPISALÒ PERGOLETTESE (1-0): IL TABELLINO

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Benedetti, Legati, Salines; Icardi (59’ D’Orazio), Zennaro (78’ Palazzi), Balestrero; Di Molfetta; Pittarello (59’ Cernigoi), Guerra (89’ Tonetto). A disposizione: Neri, Ferretti, Musatti, Tonetto, Bacchetti, Palazzi, Cernigoi,. Pilati, D’Orazio, Siligardi, Pietrelli, Dimarco. Allenatore: Vecchi.

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Lambrughi; Bariti, Andreoli (78’ Guiu Vilanova), Mazzarani, Varas, Villa; Abiuso (83’ Corti), Vitalucci (69’ Iori). A disposizione: Rubbi, Cattaneo, Bevilacqua, Gabelli, Corti, Guiu Vilanova, Lucenti, Cancello, Iori, Artioli, Ruani, Verzeni, Piccinini. Allenatore: Fabbro.

ARBITRO: Gandino di Alessandria.

ASSISTENTI: Cadirola di Milano; Cassano di Saronno.

MARCATORI: 66’ Di Molfetta.

AMMONITI: Legati, Zennaro – Mazzarani, Andreoli.

