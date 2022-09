Video/ Feralpisalò Pro Patria (0-1) gol ed highlights: decide il gol di Boffelli

Video Feralpisalò Pro Patria che vede un primo tempo in favore della squadra biancoblú grazie al gol di Boffelli. Feralpisalo di Vecchi che non ha molte occasioni per spingersi in avanti nonostante i favori del pronostico alla vigilia. In avanti i più attivi sicuramente Guerra e Cernigoi con quest’ultimo che di testa ha un’occasione per trovare la gioia del gol ma non la sfrutta al meglio. Un’altra occasione capita a Balestrero che si è dovuto arrendere al solito Del Favero che si supera in uscita bassa negando il gol al giocatore della Feralpisalò che poco dopo tenta di rifarsi servendo i compagni al centro che non sfruttano l’ottimo traversone. Momento migliore della Feralpisalo e gol, invece, per la Pro Patria. A trovare la gioia del gol è Boffelli che di testa fredda il portiere, dopo l’ottimo assist di Vezzoni, e porta i suoi in vantaggio. Nel finale due cartellini gialli prima del duplice fischio indirizzati a Lombardoni, degli ospiti, e Guerra per i padroni di casa.

Video/ Lecco Pergolettese (2-0) gol ed highlights: Giudici apre, Zambataro chiude

Secondo tempo del video Feralpisalò Pro Patria che non regala la rimonta al tecnico Stefano Vecchi. L’ex allenatore della Primavera dell’Inter non è riuscito a trovare dalla panchina i cambi che gli permettessero di cambiare la rotta del match. Tre cambi al 57esimo con Di Molfetta, uno dei più attivi con un tiro a giro dopo essere entrato, Icardi e Pittarello. I tre cambi danno nuova linfa alla squadra ma nulla da fare contro la Pro Patria sorretta da un ormai super Mattia Del Favero. L’ex portiere del Piacenza e della Juventus si becca anche il giallo per aver perso qualche secondo di troppo per consentire ai suoi di risistemarsi dopo gli attacchi dei lombardi. A fine match, però, tutto termina. Vince la Pro Patria che sale a quota 4 punti dopo una vittoria di misura o di cortomuso, come direbbe il tecnico Allegri della Juventus, che fa contenta la piazza che espugna un cmspo difficile come quello della Feralpisalò di mister Vecchi.

Diretta/ Padova Vicenza (risultato finale 2-1) streaming video tv: la decide Russini

VIDEO FERALPISALO’ PRO PATRIA: IL TABELLINO

FeralpiSalò (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Benedetti, Bacchetti, Tonetto (31′ st Pietrelli); Zennaro, Carraro (13′ st Icardi), Balestrero (31′ st D’Orazio); Siligardi (13′ st Di Molfetta); Guerra, Cernigoi (13′ st Pittarello). A disposizione: Neri, Ferretti, Palazzi, Musatti, Legati, Pilati, Salines, Dimarco. Allenatore: Stefano Vecchi

Pro Patria (3-5-2): Del Favero; Sportelli, Lombardoni, Boffelli; Vezzoni, Nicco (31′ st Fietta), Brignoli, Ferri (13′ st Saporetti), Ndrecka; Stanzani (22′ st Citterio), Piu (31′ st Castelli). A disposizione: Mangano, Cassano, Vaghi, Piran, Perotti, Caluschi. Allenatore: Jorge Vargas

Diretta/ Renate San Giuliano City Nova (risultato finale 1-0): 3 punti nerazzurri!

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini (Micalizzi / Palla / Migliorini)

Marcatore: Boffelli al 33′ pt;

Ammoniti: Lombardoni (PP), Guerra (F), Zennaro (F), Saporetti (PP), Del Favero (PP), Di Molfetta (F), Vezzoni (PP), Citterio (PP) Angoli: 9-4 Recupero: 1′ pt / 4′ st

VIDEO FERALPISALO’ PRO PATRIA: GOL ED HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA