DIRETTA/ Feralpisalò Reggiana video streaming tv: bresciani ok in passato (Serie B, 28 ottobre 2023)

DIRETTA FERALPISALÒ REGGIANA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Feralpisalò Reggiana presenta ben 16 incontri giocati tra il 2012 e il 2023. L’ago della bilancia pende dalle parti dei padroni di casa con ben 9 vittorie su 16 partite giocate; sono 5 i successi degli ospiti mentre soltanto tre i risultati di parità. La prima sfida giocata tra queste due formazioni è datata 2012: successo da parte dei leoni del Garda con il risultato di 2-1 grazie alla doppietta lampo firmata dall’attaccante Samuele Finocchio.

Primo successo da parte dei granata che avvenne nel 2015 grazie al risultato di 0-3, che portò le reti di Mogos, Bruccini e Arma. La gara più entusiasmante tra queste due formazioni è sicuramente quella giocata il 23 Aprile 2017, terminata con il pirotecnico risultato di 4-4. Nel finale tre gol dell’ottantesimo al novantesimo che portarono i lombardi a pareggiare la partita nonostante fossero sotto di tre reti. In ordine cronologico l’ultima sfida giocata è quella del 6 maggio 2023, nel corso della scorsa stagione. Si trattava della Supercoppa e ad avere la meglio fu la Feralpisalò, imponendosi con il risultato di 3-1. (Marco Genduso)

FERALPISALÒ REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Feralpisalò Reggiana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Feralpisalò Reggiana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Feralpisalò Reggiana, in diretta sabato 28 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Nel weekend scorso, la Feralpisalò ha subito la settima sconfitta stagionale, perdendo 3-0 contro il Catanzaro. Nonostante la partita al Nicola Ceravolo sia rimasta in equilibrio per un tempo, i calabresi si sono liberati con i gol di Vandeputte (51′), Biasci (74′) e l’autogol di Bacchetti (78′). Questa sconfitta ha lasciato la squadra, attualmente guidata da Marco Zaffaroni dopo l’esonero di Stefano Vecchi, ferma a 5 punti e attualmente a meno sei dalla zona salvezza.

D’altra parte, la Reggiana ha ottenuto il secondo successo del campionato vincendo 1-0 in casa contro il Venezia. La svolta della partita al Mapei Stadium è avvenuta al 39′ del primo tempo, quando Leali ha parato un rigore a Pohjanpalo. Successivamente, all’inizio della ripresa, i padroni di casa hanno trovato il gol decisivo con Gondo, e hanno giocato con un uomo in più dal 62′ per l’espulsione di Zampano. Con questa vittoria, la formazione di Alessandro Nesta è salita a 11 punti, con un vantaggio di quattro punti sulla zona playout.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per la Feralpisalò, Marco Zaffaroni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bacchetti; Bergonzi, Zennaro, Carraro, Kourfalidis, Felici; Butic, La Mantia. Risponderà la Reggiana allenata da Alessandro Nesta con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Bardi; Szyminski, Rozzio, Marcandalli; Portanova, Crnigoj, Cigarini, Pieragnolo; Girma; Antiste, Gondo.

FERALPISALÒ REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











