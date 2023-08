Video/ Feralpisalò Sudtirol (0-2) gol e highlights: reti di Odogque e Merkaj! (Serie B, 26 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ SUDTIROL: LA SINTESI

Allo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza il Sudtirol supera in trasferta la Feralpisalò per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati dal tecnico Bisoli a tentare di proporsi pericolosamente in zona offensiva intorno al 10′ grazie al palo centrato da Rauti con un colpo di testa insidioso ma impreciso. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 23′ grazie alla rete messa a segno da Odogwu, lesto nel ribadire la sfera alle spalle di Pizzignacco dopo il nuovo palo colto da Rauti.

Nel secondo tempo i Leoni del Garda ripartono con lo spirito giusto per cercare di acciuffare il pari ma l’arbitro non convalida il gol siglato da La Mantia al 57′ a causa di un fallo dello stesso attaccante nei confronti di Giorgini. Nell’ultima parte dell’incontro Merkaj trova il gol del raddoppio per gli altoatesini all’82’ con l’aiuto di Casiraghi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Gualtieri, proveniente dalla sezione di Asti, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Compagnon e Ceppitelli da un lato, Masiello, Odogwu e Davi dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo secondo turno del campionato cadetto permettono al Sudtirol di salire a quota 4 nella classifica della Serie B mentre la Feralpisalò non si muove, restando ferma a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ SUDTIROL: IL TABELLINO

Feralpisalò-Sudtirol 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 23′ Odogwu(S); 82′ Merkaj(S).

FERALPISALÒ – Pizzignacco, Bacchetti, Balestrero, Compagnon, Carraro (C), Ceppitelli, Sau, Hergheligiu, Bergonzi, Martella, La Mantia. A disposizione: Minelli, Volpe, Ferrarini, Tonetto, Musatti, Butic, Di Molfetta, Pilati, Verzelletti, Franzolini, Gjyla, Felici. Allenatore: Vecchi.

SÜDTIROL – Poluzzi, Vinetot, Casiraghi, Rover, Tait, Rauti, Davi, Kofler, Giorgini, Masiello, Odogwu. A disposizione: Drago, Dregan, Cagnano, Ghiringhelli, Pecorino, Ciervo, Broh, Cisco, Shiba, Merkaj, Lonardi. Allenatore: Bisoli.

Arbitro: Matteo Gualtieri (sezione di Asti).

Ammoniti: 32′ Compagnon(F); 40′ Ceppitelli(F); 42′ Masiello(S); 64′ Odogwu(S); 85′ Davi(S).

