Diretta/ Feralpisalò Sudtirol (risultato 0-0) streaming video tv: palo di Rauti! (Serie B, 26 agosto 2023)

DIRETTA FERALPISALÒ SUDTIROL (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

A Piacenza la partita tra Feralpisalò e Sudtirol è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati dal tecnico Bisoli a tentare di proporsi pericolosamente in zona offensiva intorno al 10′ grazie al palo centrato da Rauti con un colpo di testa insidioso ma impreciso. Ecco le formazioni ufficiali:

FERALPISALÒ – Pizzigancco, Bacchetti, Balestrero, Compagnon, Carraro (C), Ceppitelli, Sau, Hergheligiu, Bergonzi, Martella, La Mantia. A disposizione: Minelli, Volpe, Ferrarini, Tonetto, Musatti, Butic, Di Molfetta, Pilati, Verzelletti, Franzolini, Gjyla, Felici. Allenatore: Vecchi. SÜDTIROL – Poluzzi, Vinetot, Casiraghi, Rover, Tait, Rauti, Davi, Kofler, Giorgini, Masiello, Odogwu. A disposizione: Drago, Dregan, Cagnano, Ghiringhelli, Pecorino, Ciervo, Broh, Cisco, Shiba, Merkaj, Lonardi. Allenatore: Bisoli.(aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FERALPISALÒ SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Feralpisalò Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Feralpisalò Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SI GIOCA!

La diretta di Feralpisalò Sudtirol ci presenta una sorta di match classico: è curioso notare che gli altoatesini sono alla seconda stagione di sempre in Serie B mentre i Leoni del Garda vi fanno l’esordio quest’anno, ma in Lega Pro (o Serie C) le sfide non sono mancate, e infatti sono ben 28 dal 2009 a oggi, contando anche la Coppa Italia. La Feralpisalò ha raccolto ben 15 vittorie contro le 7 del Sudtirol; per di più gli altoatesini hanno raccolto cinque di queste affermazioni nei primi nove incroci e tra il gennaio 2012 e il marzo 2014, il che significa che nelle altre 19 sfide hanno vinto soltanto due volte contro le 13 affermazioni dei Leoni del Garda. Feralpisalò che ha festeggiato tre volte nelle ultime quattro; al Lino Turina lo ha fatto nel marzo 2022 con il rigore di Luca Miracoli al 91’ minuto, battendo la squadra che ha dominato il girone A di Serie C ottenendo la promozione.

L’ultima vittoria del Sudtirol, in assoluto e in trasferta, è invece dell’ottobre 2020: eravamo ancora in un regime di stadi vuoti a causa della pandemia di Coronavirus, era la 5^ giornata di Serie C ma quell’anno le due squadre facevano parte del girone B. A decidere era stato un autogol: il terzino sinistro dei Leoni del Garda, Nicholas Rizzo, aveva infilato la porta di Alfonso De Lucia al 73’ minuto, regalando la vittoria alla formazione altoatesina. (agg. di Claudio Franceschini)

UN QUASI DERBY

Feralpisalò Sudtirol, in diretta sabato 26 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Altoatesini che si sono confermati subito mine vaganti del campionato con il pirotecnico 3-3 contro lo Spezia con il quale hanno iniziato il campionato. Dopo una stagione avara di gol realizzati e incassati, una partita in controtendenza per gli uomini di Bisoli che hanno risposto per ben tre volte allo svantaggio.

Per i Leoni del Garda l’esordio assoluto in Serie B si è risolto con una sconfitta sul campo del Parma, avvio difficile per una matricola contro una formazione blasonata, in cui gli uomini di Vecchi hanno dimostrato di dover migliorare il peso specifico in attacco. In campionato il 26 marzo 2022 la Feralpisalò ha vinto 1-0 l’ultimo precedente col Sudtirol in casa, al 17 ottobre 2020 risale l’ultimo successo altoatesino col punteggio di 0-1 in casa della formazione bresciana.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pizzignacco, Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella, Herghelegiu, Carraro, Di Molfetta, Balestrero, La Mantia, Compagnon. Risponderà il Sudtirol allenato da Pierpaolo Bisoli con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi, Ghiringhelli, Giorgini, Masiello, Cuomo, Rover, Tait, Kofler, David, Odogwu, Mazzocchi.

FERALPISALÒ SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











