Video/ Feralpisalò Triestina (1-0) gol e highlights: Butic affossa Gentilini

VIDEO FERALPISALO’-TRIESTINA (1-0) 36^ GIORNATA SERIE C 2022-2023, GIRONE A: GOAL E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Lino Turina la Feralpisalò supera la Triestina per 1 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Vecchi si affacciano pericolosamente in zona offensiva verso l’11’ con un colpo di testa di Butic finito alto sopra la traversa. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi insistono fallendo almeno tre occasioni interessanti al 22′ con Siligardi, al 28′ con Balestrero e con Guerra al 43′. Nel secondo tempo il copione si ripete ed i Leoni del Garda suonano inutilmente la carica con i tiri dalla distanza di Carraro e Guerra intorno al 54′.

Nell’ultima parte dell’incontro i verdazzurri riescono a passare in vantaggio al 68′ grazie alla rete messa a segno da Butic sebbene Tonetto venga poi espulso dalla panchina con un rosso diretto all’86’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Emmanuele, proveniente dalla sezione di Pisa, oltre ad aver espulso ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Siligardi da un lato, Masi, Ciofani, Malomo e Pezzella dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentaseiesimo turno di campionato permettono alla Feralpisalò di salire a quota 68 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Triestina non si ferma, restando ferma a 35 punti.

VIDEO FERALPISALÒ-TRIESTINA, IL TABELLINO

Feralpisalò-Triestina 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 68′ Butic(F).

FERALPISALÒ (4-3-1-2) – Pizzignacco, Bergonzi, Di Gennaro, Panico; Palazzi, Carraro, Balestrero; Siligardi; Butić, Guerra. Allenatore: Vecchi.

TRIESTINA (4-4-1-1) – Mastrantonio, Ghislandi, Malomo, Tessitore, Pezzella, Mbakogu, Ciofani, Germano, Tavernelli, Lollo, Masi. Allenatore: Gentilini.

Arbitro: Marco Emmanuele (sezione di Pisa).

Ammoniti: 35′ Masi(T); 37′ Ciofani(T); 60′ Malomo(T); 79′ Pezzella(T); 85′ Siligardi(F).

Espulsi: 86′ Tonetto(F).

