Video/ Feralpisalò Triestina (1-1): highlights e gol. Maiorino risponde a Granoche

Partita ben viva al Lino Turina ieri sera tra Feralpisalò e Triestina, sfida di andata per i play off di Serie C nella 2^ fase nazionale e terminata col risultato di 1-1, che quindi rimanda alla sfida di andata del prossimo 2 giugno il verdetto. Come emerge nel video di Feralpisalò Triestina non sono pochi i rimpianti degli alabardati, che già nel primo tempo sprecano con il rigore fallito di Granoche: il numero 9 però si fa perdonare già nel primo tempo andando in gol al 33’. Nel secondo tempo sono poi i leoni del Garda a fare la voce grossa: al 63’ è Maiorino a toreare la rete: il pari però non basta alla Feralpisalò che fino all’ultimo cerca di penetrare nella diesa avversaria, ma le poche conclusioni permesse sono pure ben sfortunate. Si dovrà quindi attendere il match del ritorno per scoprire chi passerà alla prossima fase dei play off della Serie C.

IL TABELLINO

Tabellino FeralpiSalò-Triestina 1-1

FeralpiSalò (4-2-3-1): Livieri; Legati, Altare (47’s.t Tantardini), P. Marchi, Contessa; Pesce, Magnino (67’Ferretti), Scarsella; Vita, Maiorino; Caracciolo (82’M.Marchi). All. Zenoni.

Triestina (4-4-2): Offredi; Formiconi, Coletti, Codromaz, Frascatore; Mensah (65’Petrella), Steffè, Maracchi, Procaccio; Granoche, Costantino (86’Bariti). All. Pavanel.

ARBITRO: Paterna

MARCATORI: 33’Granoche (Tri); 63’Maiorino (Fer)

NOTE: Ammoniti Altare, P. Marchi, Magnino (Fer); Bariti (Tri)

RECUPERO: 1′ p.t., 4′ s.t.

VIDEO FERALPISALO’ TRIESTINA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA