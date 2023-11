Video/ Ferencvaros Genk (1-1) gol e highlights: Munoz risponde a Pesic! (Conference, 9 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERENCVAROS GENK: LA SINTESI

Alla Groupama Arena di Budapest le squadre di Ferencvaros e Genk si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Vrancken provano ad affacciarsi subito in zona offensiva intorno al 6′ quando la conclusione di Paintsil viene respinta tra i pali dall’estremo difensore Dibusz. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Stankovic si vedono negare un calcio di rigore su segnalazione del VAR.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Vittoria dell'Aston Villa! Diretta gol live score (9 novembre 2023)

I biancoblu si rivedono con un colpo di testa impreciso del solito Paintsil al 24′, sostituiscono prematuramente per infortunio Heynen con Galarza a causa di un infortunio al 32′ e rischiano al 41′ sullo spunto di Marquinhos disinnescato in qualche modo da Vandevoordt. Nel secondo tempo i biancoverdi ricominciano in maniera arrembante riuscendo infatti a passare in vantaggio al 48′ grazie alla rete messa a segno da Pesic. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Munoz a ripristinare l’equilibrio in modo definitivo al 62′ trovando il gol del pari su assist del subentrato Galarza.

DIRETTA/ Cukaricki Fiorentina (risultato finale 0-1): Brekalo manca il raddoppio! Conference, 9 novembre 2023

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro bielorusso Aljaksej Kulbakov ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Abu Fani da un lato, Sadick, El Khannouss, Munoz e Paintsil dall’altro. Il punto conquistato in questo quarto turno della competizione continentale permette sia al Ferencvaros che al Genk di salire a quota 6 nella classifica del girone F della Conference League.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERENCVAROS GENK: IL TABELLINO

Ferencvaros-Genk 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 48′ Pesic(F); 62′ Munoz(G).

FERENCVAROS (4-3-3) – Dibusz; Makreckis, Mmaee, Cisse, Civic; Siger, Zachariassen, Abu Fani; Marquinhos, Pesic, Traore. All.: Stankovic.

DIRETTA/ Ferencvaros Genk (risultato finale 1-1): Munoz trova il pareggio! (Conference 9 novembre 2023)

GENK (4-4-1-1) – Vandevoordt; Munoz, Sadick, Cuesta, Arteaga; Bonsu Baah, Hrosovsky, Heyne, El Khannouss; Paintsil; Zeqiri. All.: Vrancken.

Arbitro: Aljaksej Kulbakov (Bielorussia).

Ammoniti: 43′ Sadick(G); 56′ El Khannouss(G); 58′ Munoz(G); 73′ Paintsil(G); 81′ Abu Fani(F).

© RIPRODUZIONE RISERVATA