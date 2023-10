Video/ Fermana Ancona (1-1) gol e highlights: il derby termina in parità (Serie C, 29 ottobre 2023)

VIDEO FERMANA ANCONA (1-1): UN PUNTO A TESTA NEL DERBY

Fermana e Ancona si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Clemente e Misuraca. Queste le azioni più significative della gara. Spagnoli scende sulla destra e serve Paolucci che angola male. Clemente! La sblocca l’Ancona! Cioffi crossa, pallone allontanato con Clemente che calcia e la sblocca. Fermana che sta attaccando in maniera insistente ma l’Ancona difende bene. Misuraca! La riprende la Fermana! Laverone pesca Misuraca da solo in area che supera Perucchini. La prima frazione di gioco termina in parità.

VIDEO FERMANA ANCONA: IL SECONDO TEMPO

Emerge ci prova con il destro, palla fuori. Cioffi serve Basso, Padella con la sua chiusura salva il risultato. Continua ad attaccare Cioffi, ottima la sua partita. Semprini supera Clemente e da solo contro Perucchini non riesce a siglare! Paponi di testa sfiora il gol del vantaggio! Termina il match, decidono le reti di Clemente e Misuraca.

VIDEO FERMANA ANCONA: IL IL TABELLINO

FERMANA: Furlanetto A., Spedalieri J., Padella E., Laverone L. (dal 41′ st Gasbarro A.), Calderoni M., Scorza C., Giandonato M. (dal 21′ st Paponi D.), Misuraca G., Tilli R. (dal 15′ st Pinzi R.), Montini M. (dal 21′ st Semprini M.), Curatolo D. (dal 21′ st Eleuteri A.). A disposizione: Mancini A., Biral N., Fontana T., Fort F., Grassi L., Pistolesi F., Vessella M.

ANCONA: Perucchini F., Saco C. (dal 19′ st Nador S.), Cella S., Pellizzari S. (dal 43′ st Marenco F.), Agyemang G., Clemente G., Gatto E., Paolucci L. (dal 19′ st Basso G.), Energe A. (dal 19′ st Peli L.), Spagnoli A., Cioffi A. (dal 41′ st Mattioli A.). A disposizione: Testagrossa G., Vitali L., Barnaba T., Dutu E., Gavioli L., Kristoffersen . J., Martina A., Radicchio V. M.

Reti: al 40′ pt Misuraca G. (Fermana) al 19′ pt Clemente G. (Ancona) .

Ammonizioni: al 23′ pt Padella E. (Fermana), al 9′ st Spedalieri J. (Fermana), al 12′ st Tilli R. (Fermana) al 30′ pt Pellizzari S. (Ancona), al 44′ st Cella S. (Ancona), al 45’+3 st Agyemang G. (Ancona).

