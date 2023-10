Video/ Fermana Entella (0-2) gol e highlights: in rete Mosti e Santini (Serie C 9^ giornata, 22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERMANA ENTELLA (0-2): LA PARTITA

La Virtus Entella è corsara in terra marchigiana e con due reti siglate nel primo tempo chiude con 45′ di anticipo la pratica Fermana nella cornice dello stadio “Bruno Recchioni”. Successo convincente e con la giusta dose di cinismo per la formazione ligure guidata da Fabio Gallo che prima sfrutta gli errori degli avversari e li punisce, poi nel secondo tempo lascia il pallino del gioco agli avversari rischiando poco e nulla. Nel primo tempo, infatti, i biancocelesti partono subito a razzo e già al 9′ mettono il muso avanti: Mosti s’inventa un bel tiro di prima che non lascia scampo a Borghetto. Al 14′ gli ospiti potrebbero anche raddoppiare ma stavolta il numero uno di casa si salva di piede: al 33′ però la formazione gialloblu potrebbe pareggiare grazie al rigore concesso per una trattenuta di Corbari in area ligure ma dagli undici metri Misuraca si fa ipnotizzare da un super De Lucia. Gol sbagliato…

…e gol subito: non si sfugge a una delle Leggi del Calcio e così, prima di tornare negli spogliatoi, Santini approfitta di una indecisione di Borghetto (in uscita fuori dall’area non può toccare con le mani e lascia la porta sguarnita per il numero 92 che insacca a porta vuota). 0-2: è qui che il match si chiude anzitempo. Nella ripresa una Fermana volenterosa non riesce mai a trovare lo spunto per riaprire la contesa: dopo la chance per Spedalieri alla fine della prima frazione, si segnala ancora un tiro del difensore al 47′, poi al 63′ Misuraca per poco non si fa perdonare l’errore dal dischetto sfiorando il gol. Si chiude con la Virtus che amministra il vantaggio e i padroni di casa che tengono palla ma non riescono più a pungere. Con questo successo l’Entella sale a quota 11 e si insedia a metà classifica, evitando anche di venire scavalcata proprio dalla Fermana che resta ferma a 6 punti in 9 gare nei bassifondi, in piena zona play-out.

VIDEO GOL FERMANA ENTELLA (0-2): IL TABELLINO

Fermana: Borghetto, Eleuteri, Spedalieri, Laverone (dal 15′ st Padella), Calderoni, Scorza (dal 29′ st Fontana), Giandonato, Misuraca, Pinzi (dal 28′ st Benkhalqui), Curatolo (dal 15′ st Paponi), Semprini. A disposizione: Mancini, Biral, Fort, Grassi, Pistolesi, Santi, Vessella. Allenatore: Stefano Protti.

Entella: De Lucia, Parodi, Manzi, Bonini, Di Mario (dal 21′ st Tomaselli), Corbari, Petermann, Tascone, Mosti (dal 21′ st Siatounis), Santini (dal 22′ st Disanto), Zamparo. A disposizione: Mazzadi, Paroni, Banfi, Clemenza, Faggioli, Kontek, Lancini, Lipani, Muller Cecchini, Reali, Sadiki. Allenatore: Fabio Gallo.

Reti: al 9′ pt Mosti (Entella), al 40′ pt Santini (Entella).

Ammonizioni: al 36′ pt Giandonato (Fermana), al 10′ st Semprini (Fermana) al 33′ pt Corbari (Entella), al 16′ st Zamparo (Entella).

