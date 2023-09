Video/ Fermana Pontedera (1-0) gol e highlights: decide Montini! (Serie C, 9 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERMANA PONTEDERA: LA SINTESI

Allo Stadio Bruno Recchioni la Fermana supera il Pontedera per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Bruniera partono forte cogliendo anche la traversa verso il 9′ sulla conclusione di Giandonato parata con l’ausilio del legno da Lewis. I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu faliscono un paio di opportunità interessanti con Cutarolo tra il 22′ ed il 32′ prima che lo stesso giocatore venga sostituito da Grassi già al 40′ a causa di un infortunio.

Risultati Serie C, classifiche/ La Carrarese vince ancora Diretta gol live score 2^ giornata 9 settembre 2023

Nel secondo tempo le cose si complicano subito per il Pontedera che rimane in inferiorità numerica dal 49′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Guidi ed inserisce quindi Martinelli al posto di Delpupo per risistemarsi in campo. Nell’ultima parte dell’incontro i canarini riescono a passare in vantaggio al 64′ grazie alla rete messa a segno da Montini, su suggerimento di Misuraca.

DIRETTA/ Torres Rimini (risultato finale 2-1): Adama Diakité trascina i sardi (Serie C, 9 settembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Lucio Felice Angelillo, proveniente dalla sezione di Nola, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Pistolesi, Laverone, Spedalieri e Padella da un lato, Guidi, in due occasioni con conseguente rosso ed spulsione, e Martinelli dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo secondo turno di campionato permettono alla Fermana di portarsi a quota 3 nella classifica del girone B della Serie C agganciando in questo modo il Pontedera, rimasto appunto fermo a 3 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERMANA PONTEDERA: IL TABELLINO

Fermana-Pontedera 1 a 0 (p.t. 0-0)

Diretta/ Arezzo Carrarese (risultato finale 1-3): tris con Panico! (Serie C, 9 settembre 2023)

Reti: 64′ Montini(F).

Assist: 64′ Misuraca(F).

FERMANA (3-5-2) – Borghetto; Calderoni, Spedalieri, Padella; Laverone; Fontana, Giandonato, Misuraca; Pistolesi; Montini, Curatolo. A disp.: Mancini, Furlanetto, Eleuteri, Fort, Tilli, Santi, Vessella, Biral, Grassi, Esposito, Semprini, Benkhalqui. All.: Bruniera.

PONTEDERA (3-4-2-1) – Lewis; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Benedetti, Catanese, Angori; Delpupo, Ianesi; Nicastro. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Martinelli, Pretato, Ambrosini, Fossati, Paudice, Provenzano, Salvadori. All.: Canzi.

Arbitro: Lucio Felice Angelillo (sezione di Nola).

Ammoniti: 18′, 49′ Guidi(P); 29′ Pistolesi(F); 37′ Laverone(F); 41′ Spedalieri(F); 41′ Padella(F); 86′ Martinelli(P).

Espulsi: 49′ Guidi(P).