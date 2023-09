DIRETTA/ Fermana Pontedera video streaming tv: ci sono appena 6 precedenti (Serie C, 9 settembre 2023)

DIRETTA FERMANA PONTEDERA: I TESTA A TESTA

Manca poco alla diretta di Fermana Pontedera, possiamo allora dire che la storia di questa partita raccoglie soltanto sei precedenti. Due tra l’altro non sono recenti, perché risalgono al 1995-1996; gli altri invece fanno riferimento alle ultime due annate di Serie C. Il bilancio: tre vittorie per la Fermana e due per il Pontedera, un solo pareggio che è uno 0-0 in casa toscana andato in scena 27 anni e mezzo fa. L’anno scorso il Pontedera ha trovato i suoi due unici successi contro la Fermana: quello al Bruno Recchioni è di metà aprile ed è stato un roboante 4-0, con un primo tempo da tre gol (Francesco Nicastro e doppietta di Lorenzo Peli) e la ripresa a completare l’opera grazie ad Antonio Cioffi.

Video/ Pontedera Sestri Levante (risultato finale 2-0): successo convincente dei granata (Serie C)

Delle tre vittorie che la squadra marchigiana ha ottenuto contro quella toscana, due sono maturate in casa: la più recente è dell’ottobre 2021, successo di misura con la rete di Orazio Pannitteri. Tra le altre cose, dobbiamo dire che in quella stagione erano stati i gialloblu a vincere entrambe le partite: secondo la legge dei numeri e delle statistiche, quest’anno potremmo assistere a un successo per parte oppure a due pareggi, intanto vediamo come finirà questa sera e poi bisognerà aspettare inevitabilmente la sfida di ritorno al Mannucci… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Carrarese Fermana (risultato finale 3-0): espulso Coppolaro! (Serie C, 1 settembre 2023)

FERMANA PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fermana Pontedera sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fermana Pontedera in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Fermana Pontedera, in diretta sabato 9 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C. Marchigiani già chiamati al riscatto dopo il pesante 3-0 incassato sul campo della Carrarese all’esordio. Per la Fermana l’obiettivo stagionale resta una salvezza tranquilla ma la squadra allenata da Bruniera è apparsa ancora in ritardo rispetto alle esigenze di inizio campionato.

Diretta/ Pontedera Sestri Levante (risultato finale 2-0): Delpupo-Ianesi decisivi (Serie C, 1 settembre 2023)

Il Pontedera ha invece vinto in maniera piuttosto netta contro la matricola Sestri Levante, un 2-0 che ha confermato come la formazione allenata da Canzi possa giovarsi dell’esperienza già maturata nella passata stagione per puntare di nuovo a un piazzamento da play off. Nella scorsa stagione il Pontedera ha vinto a valanga in casa della Fermana con un perentorio 0-4, al 31 ottobre 2021 risale invece l’ultimo successo interno dei marchigiani contro i toscani, col punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Fermana Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Andrea Bruniera schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borghetto; Santi, Padella, Calderoni; Gianelli, Scorza, Giandonato, Misuraca, Pistolesi; Pinzi, Curatolo. Risponderà il Pontedera allenato da Massimiliano Canzi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Lewis; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Benedetti, Catanese, Angori; Delpupo, Ianes; Nicastro.

FERMANA PONTEDERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80 .











© RIPRODUZIONE RISERVATA