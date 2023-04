Video/ Fermana Pontedera (0-4) gol e highlights: poker toscano (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERMANA PONTEDERA (0-4): LA PARTITA

Andiamo a vedere il video dei gol e highlights di Fermana Pontedera. Il Pontedera espugna lo stadio Bruno Recchioni di Fermo e conquista tre punti importantissimi, al termine di questo match valido per la trentasettesima giornata di Serie C, Girone B. Dopo un avvio piuttosto equilibrato, con la Fermana che sembra aver approcciato bene alla gara, nel giro di un quarto d’ora si scatenano gli ospiti: Cioffi mette in movimento Perretta sull’out di sinistra, che con un cross preciso pesca Peli. Il numero 5 appoggia per Izzillo, che fa partire una conclusione insidiosa, sulla quale Nicastro interviene mettendo fuori causa il portiere. Zampata da vero bomber dell’attaccante granata e vantaggio improvviso al 13esimo.

Al 25esimo raddoppiano i toscani: i padroni di casa reagiscono bene, ma nel loro miglior momento Benedetti sventaglia per Peli, che sull’out di destra salta secco Carosso, si porta in area e segna un gol stupendo sul palo lontano. Passano appena 4 minuti e Peli cala il tris: triangolo con Nicastro sublime, con la palla di ritorno dell’autore della prima rete perfetta. Per l’ex Novara è un gioco da ragazzi mettere a segno la doppietta personale da quella posizione. Nel secondo tempo la Fermana continua a giocare bene, creare occasioni, ma al 62esimo Cioffi cala il poker. Risultato bugiardo, con i gialloblù che si vedono anche annullare un gol.

VIDEO FERMANA PONTEDERA (0-4): TABELLINO

FERMANA: Borghetto N., Gkertsos A., Parodi G. (dal 39′ st Spedalieri J.), Pellizzari S., Carosso A. (dal 38′ st Eleuteri A.), Scorza C., Giandonato M. (dal 18′ st Romeo F.), Misuraca G., Neglia S. (dal 20′ st Tulissi T.), Fischnaller M., Maggio M. (dal 19′ st Pinzi R.). A disposizione: De Matteis J., Nardi M., Romeo F., Pinzi R., Tulissi T., Eleuteri A., Spedalieri J., Graziano G., Macchioni A., Nannelli G., Vessella M.

PONTEDERA: Siano A., Shiba C., Espeche M., Bonfanti G. (dal 34′ st Tripoli C.), Peli L. (dal 16′ st Goncalves T.), Benedetti G., Izzillo N., Perretta G. (dal 24′ st Somma M.), Catanese G. (dal 16′ st Guidi M.), Cioffi A., Nicastro F. (dal 24′ st Mutton C.). A disposizione: Stancampiano G., Vivoli N., Goncalves T., Guidi M., Mutton C., Somma M., Tripoli C., Ianesi S., Marcandalli A., Martinelli R., Sosa T.

Reti: al 13′ pt Nicastro F. (Pontedera) , al 25′ pt Peli L. (Pontedera) , al 29′ pt Peli L. (Pontedera) , al 17′ st Cioffi A. (Pontedera) .

Ammonizioni: al 26′ pt Borghetto N. (Fermana), al 7′ st Neglia S. (Fermana), al 44′ st Tulissi T. (Fermana), al 35′ pt Catanese G. (Pontedera).

