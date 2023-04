DIRETTA/ Fermana Pontedera video streaming tv: all’andata fu una vittoria toscana

DIRETTA FERMANA PONTEDERA: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Fermana Pontedera, gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni, di fronte una sola volta nella storia delle sfide allo stadio “Bruno Recchioni”. L’unico match risale al 31 ottobre 2021 e racconta della vittoria di misura dei padroni di casa grazie alla rete realizzata da Pannitteri.

Allargando il tiro alle partite disputate in Toscana si registrano altri due precedenti: il 12 marzo 2022 successo della Fermana 2-1 con i gol di Tassi e Pannitteri dopo il momentaneo pareggio di Mutton; il 10 dicembre 2022 vittoria dei padroni di casa (2-1) in virtù della doppietta timbrata da Nicastro e del gol di Spedalieri. (Giulio Halasz)

FERMANA PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Pontedera non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Fermana Pontedera sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Fermana Pontedera, in diretta sabato 15 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Toscani ormai proiettati verso i play off, al momento sesti e a -3 da Gubbio e Carrarese al quarto posto: l’ultima vittoria interna sul Montevarchi ha permesso al Pontedera di sperare ancora in una rimonta verso la quarta piazza e una partenza da una posizione più avanzata nella post-season.

Dall’altra parte la Fermana, ormai festeggiata la fondamentale salvezza, mantiene ancora una speranza di partecipazione ai play off anche se il Rimini decimo è lontano ancora 3 lunghezze, con l’ultimo ko in casa della capolista Reggiana che ha complicato la rincorsa alla top 10. Il Pontedera ha vinto 2-1 in casa contro la Fermana all’andata, ultimo precedente nelle Marche il 31 ottobre 2021 con vittoria di misura della Fermana sui toscani.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Fermana Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Stefano Protti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borghetto; Gkertos, Parodi, Pellizzari, Spedalieri; Scorza, Misuraca, Giandonato; Romeo, Busatto, Neglia. Risponderà il Pontedera allenato da Massimiliano Canzi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Siano; Marcandalli, Espeche, Martinelli; Peli, Ladinetti, Catanese, Perretta, Benedetti; Ianesi, Nicastro.

FERMANA PONTEDERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











