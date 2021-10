Video/ Fermana Siena (1-1) gol e highlights: Paloschi salva i bianconeri (Serie C)

VIDEO FERMANA SIENA (1-1): PRIMO TEMPO

Finisce con il risultato di 1-1 Fermana Siena. Quello dell’ottava giornata del girone B di Serie C, è un pareggio che serve a poco ad entrambe le compagini. Una gara non troppo spettacolare, la Fermana che ha messo in mostra una buona organizzazione, riuscendosi anche a portare momentaneamente in vantaggio. Siena che probabilmente ai punti avrebbe meritato qualcosa in più, nonostante abbia faticato a trovare vere occasioni da rete, come dimostra il video degli highlights. Andiamo a rivivere i momenti più importanti del match. Prima frazione in cui è il Siena a fare la partita: tanto possesso palle e Fermana chiusa in difesa, giocando in maniera attendista.

Diretta/ Gubbio Pontedera (risultato finale 3-0): tris che fa volare gli umbri!

Protagonista dei primi minuti è Pezzella: prima pennella una punizione per Terzi che non centra la porta, poi sfiora il gol con un tiro dalla distanza deviato in angolo. Con gli ospiti che sembrano in pieno controllo della gara, arriva il gol della Fermana. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Terzi appoggia involontariamente a Urbinati che da pochi metri non sbaglia, padroni di casa in vantaggio a sorpresa. Il Siena cerca subito la reazione, ma nonostante tanto possesso palla non riesce a concretizzare. Al 44′ arriva però il pareggio: Varela serve una palla solo da spingere in rete, Paloschi lo fa e ristabilisce la parità. Il primo tempo si conclude con il parziale di 1-1.

Diretta/ Fermana Siena (risultato finale 1-1): Paloschi risponde a Urbinati, è parità

VIDEO FERMANA SIENA (1-1): SECONDO TEMPO

Il Siena torna in campo per disputare il secondo tempo, con l’intenzione di portare a casa i tre punti. Fin dai primi minuti, la formazione di Gilardino prova a spingersi in avanti, cercando il gol del vantaggio. La Fermana continua a difendere con tutti gli uomini dietro la linea della palla e impedisce agli ospiti di entrare in area. Al 47′ i bianconeri si rendono quindi pericolosi con una conclusione dalla distanza: una buona azione manovrata porta al tiro Mora, ma finisce di poco alto. Il Siena non riesce ad arginare il muro eretto dalla difesa di casa e l’unica soluzione sembra essere il tiro dalla distanza. Al 68′ ci prova Acquadro, con un potente fendente di controbalzo che sfiora il palo e termina fuori.

Diretta/ Pistoiese Teramo (risultato finale 1-2): non basta la rete di Gennari!

I bianconeri continuano il forcing, ma la Fermana sembra non commettere errori. L’unica disattenzione arriva al 71′, quando Blondett sbaglia in uscita e fa involare Paloschi verso la porta, che viene murato in corner. Il Siena non riesce a sfondare e l’ultimo tentativo arriva da Pezzella, che con una potente conclusione esalta i riflessi di Ginestra. Si conclude con un pareggio, Fermana Siena 1-1. I padroni di casa restano nelle zone basse di classifica, con 5 punti, tutti conquistati tra le mura amiche. Per la formazione di Alberto Gilardino si tratta del secondo pareggio consecutivo.

VIDEO FERMANA SIENA (1-1): IL TABELLINO

RETI: 26′ Urbinati (F), 44′ Paloschi (S).

FERMANA (4-3-1-2): Ginestra; Rossoni, Urbinati, Blondett, Sperotto; Graziano, Capece (88′ Rodio), Mordini (64′ Mbaye); Frediani (65′ Bugaro); Cognigni (88′ Corinus), Marchi (78′ Nepi). A disposizione: Moschin, Bolsius, Pistolesi, Alagna, Lovaglio, Rovaglia, Pannitteri. All. Riolfo.

SIENA (3-5-2): Lanni; Milesi, Terzi, Terigi; Mora, Bianchi (87′ Cardoselli), Pezzella (83′ Guberti), Acquadro, Disanto; Varela, Paloschi. A disposizione: Marocco, Caccavallo, Karlsson, Montiel, Zaccone, Marcellusi, Morosi, Peresin, Darini. All. Gilardino.

CLICCA QUI PER IL VIDEO FERMANA SIENA (elevensport)



© RIPRODUZIONE RISERVATA