Video/ Fermana Torres (1-1) gol e highlights: Ruocco risponde al gol di Misuraca! (Serie C, 3 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERMANA TORRES (1-1): LA PARTITA

Termina col punteggio di 1-1 il match tra Fermana e Torres, un pareggio tutto sommato giusto ma che non accontenta nessuno: la sfida tra i gialloblu marchigiani e la formazione sarda ospite infatti è il classico testa-coda che a volte può riservare sorprese. E infatti a partire meglio sono i ragazzi di Stefano Protti che approcciano bene la sfida e al 15′ passano in vantaggio con la rete di Misuraca, di pregevole fattura. I rossoblu di Alfonso Greco, dal canto loro, cominciano a macinare calcio come sanno e lo faranno pure fino al 90′ ma questa volte tanta mole di gioco produrrà solo un gol.

Infatti, nella ripresa, arriva il pareggio con una magia del numero 10 Ruocco: sembra il segnale della riscossa per la (oramai ex) capolista e invece il fanalino di coda ha una chance per riportarsi in vantaggio al 66′ con Scorza. Poi, nella fase finale, tra girandola dei cambi e pioggia di cartellini gialli, non succede molto anche se al minuto 85 i sassaresi hanno una doppia chance per acciuffare in extremis i tre punti (l’ottimo Furlanetto salva ancora su Ruocco, poi la respinta di Liviero non inquadra la porta). Al triplice fischio, nessun ferito ma pochi sorrisi: la Fermana con questo parei resta ultima a quota 8, lontana dalla salvezza ma almeno il punto fa morale; la Torres invece non tiene il passo del lanciato Cesena e, salendo a 37 punti, cede il primato in solitaria ai romagnoli, i veri rivali per la promozione diretta in B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERMANA TORRES (1-1): IL TABELLINO

FERMANA: Furlanetto; Santi, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi; Scorza, Fontana, Misuraca; Eleuteri (44’st Pinzi), Semprini (36’st Paponi), Tilli. A disposizione: Borghetto, Mancini, Fort, Curatolo, Biral, Giandonato, Grassi, Gianelli. Allenatore: Stefano Protti.

TORRES: Zaccagno; Idda (1’st Goglino), Antonelli, Fabriani; Zecca (31’st Menabò), Giorico (42’pt Cester), Mastinu, Liviero; Ruocco; Scotto, Fischnaller. A disposizione: Garau, Petriccione, Pinna, Kujabi, Masala, Siniega, Nunziatini, Lora, Mandrelli, Menabò, Pelamatti. Allenatore: Alfonso Greco.

Reti: 15’ pt Misuraca (F), 11’st Ruocco (T).

Ammoniti: Idda (T), Santi (F), Fontana (F), Giorico (T), Zecca (T), Semprini (F), Antonelli (T), Misuraca (F), Cester (T), Fabriani (T).

