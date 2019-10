Video/ Fermana Triestina (0-3): gol e highlights, trionfo alabardato nelle Marche

Il video con i gol e gli highlights di Fermana Triestina 0-3 contiene le fasi salienti del match che si è giocato al Recchioni per l’undicesima giornata di Serie C girone B. Nel turno infrasettimanale gli alabardati, reduci dal successo di prestigio contro il Padova capolista, trovano la seconda vittoria di fila impartendo una severa lezione ai canarini gialloblù che dopo aver dato il benservito a Flavio Destro hanno affidato la guida tecnica della squadra a Mauro Antonioli, il cambio di allenatore non sta però dando i suoi frutti visto che nelle ultime due gare la Fermana ha raccolto solamente un punto e ora si trova in piena zona retrocessione. Gli uomini di Gautieri – a sua volta subentrato a Princivalli che ha rilevato Pavanel che al mercato mio padre comprò – proseguono la loro marcia di avvicinamento ai piani alti della classifica. CLICCA QUI PER IL VIDEO FERMANA TRIESTINA

VIDEO FERMANA TRIESTINA: LA CRONACA

Le cose si mettono subito bene per gli ospiti che prima sfiorano il gol con Ferretti (bravo Gemello a opporsi in mezzo ai pali) e poi lo trovano con il tap-in vincente di Costantino che approfitta della respinta non impeccabile dell’estremo difensore avversario sul tiro iniziale di Giorico. I padroni di casa provano a reagire con Bacio Terracino che calcia addosso a Offredi, l’occasione più importante se la crea Liguori a inizio ripresa con un tentativo di rovesciata, decisivo l’intervento di Lambrughi che salva sulla linea di porta con Offredi ormai fuori causa. La partita resta apertissima fino a nove minuti dal novantesimo quando Persia, già ammonito, rimedia un evitabilissimo secondo giallo per un fallo di frustrazione completamente inutile. A quel punto, con l’uomo in più e i nuovi entrati che vogliono spaccare il mondo, la Triestina dilaga: dalla panchina Gomez e Beccaro realizzano i gol che archiviano definitivamente la pratica, da segnalare gli assist del sempreverde Granoche.

