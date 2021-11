Video/ Fidelis Andria Bari (0-3) highlights e gol: Antenucci trascina i galletti

Alla vigilia del derby pugliese tra Fidelis Andria e Bari in pochi avrebbero scommesso su una vittoria dei federiciani contro la capolista del girone C di Serie C. Se nelle prime 14 giornate di campionato si è creato un divario di ben 18 punti un motivo ci sarà e la gara che si è disputata allo Stadio degli Ulivi ha evidenziato l’enorme divario tecnico tra le due squadre con i galletti che hanno dominato in lungo e in largo vincendo per 3 a 0, come naturalmente vedremo nel video Fidelis Andria Bari. Secondo successo di fila per la squadra allenata da Mignani che sale a 33 punti, mantenendo le distanze nei confronti di Palermo e Turris con i rosanero che restano a -4. Al di là di qualche fiammata dei federiciani con Di Piazza che al massimo ha portato a casa qualche calcio d’angolo e costretto Frattali a uscire dai pali in un paio di occasioni, gli ospiti hanno sempre avuto in mano la situazione creando subito diversi pericoli dalle parti di Dini che al 20’ non è riuscito a neutralizzare il tiro dagli undici metri di Antenucci, bravo a trasformare un calcio di rigore procurato da Paponi, l’autore del raddoppio a pochi minuti dall’intervallo su un liscio clamoroso di Venturini – che ha anche commesso il fallo all’interno dell’area, una domenica da dimenticare per il difensore centrale di Ginestra. Il Bari potrebbe andare al riposo in vantaggio di 3 gol ma nel recupero il tiro di Botta si stampa sulla traversa.

CLICCA QUI PER IL VIDEO FIDELIS ANDRIA BARI (0-3)

Nella ripresa il copione non cambia con D’Errico che cerca il tris dalla distanza trovando solamente la deviazione di De Marino che si rifugia in corner, a poco meno di venti minuti dal novantesimo arriva il punto esclamativo con la firma dell’ex-attaccante della SPAL che fa doppietta ma non riesce a portarsi il pallone a casa perché Dini con un grande intervento gli nega la tripletta. La Fidelis Andria resta al penultimo posto con la panchina di Ginestra che traballa sempre più: 3 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte non sono un bilancio soddisfacente nemmeno per chi punta solamente a una salvezza tranquilla.

VIDEO FIDELIS ANDRIA BARI 0-3, IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA-BARI 0-3 (0-2)

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; De Marino (78’ Lacassia), Venturini, Sabatino; Casoli, Gaeta (74’ Bubas), Bonavolontà (74’ Dipinto), Di Noia (59’ Bolognese), Nunzella; Alberti (46’ Tulli), Di Piazza. All. Ciro Ginestra.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta (73’ Ricci); Scavone, Maita (90’ Bianco), D’Errico (74’ Mallamo); Botta; Antenucci (90’ Simeri), Paponi (79’ Cheddira). All. Michele Magnani.

ARBITRO: Federico Fontani (sez. di Siena):

AMMONITI: 33’ Di Noia (F), 34’ Botta (B), 34’ Sabatino (F), 35’ D’Errico (B), 50’ Venturini (F), 59’ Frattali (B), 66’ Terranova (B), 90’+4’ Simeri (B).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 20’ rig. e 72’ Antenucci (B), 38’ Paponi (B).



