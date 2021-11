Video/ Fiorentina Atalanta Primavera (1-0) gol e highlights: ci pensa Corradini

VIDEO FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA 1-0: PRIMO TEMPO

Termina 1-0 Fiorentina Atalanta Primavera. Nella gara valevole per l’8^ giornata del campionato Primavera 1, a conquistare i tre punti è la squadra allenata da Alberto Aquilani, come possiamo vedere dal video degli highlights. Per la Fiorentina si tratta della quinta vittoria consecutiva, la quale proietta i toscani al secondo posto in classifica con 16 punti. Per l’Atalanta è invece la terza sconfitta di fila, con il successo che manca dalla 4^ giornata di campionato. Andiamo a rivivere le emozioni della partita. Il primo tempo si apre con la Fiorentina che adotta un atteggiamento propositivo.

Dopo 2 minuti, la Viola prova a rendersi pericolosa con la conclusione dalla distanza di Corradini. Il suo tiro viene però respinto. La squadra di Aquilani continua a giocare con grande intensità, ma non riesce a trovare i giusti varchi per colpire. Al 19′ ci prova Bianco con un tiro dalla trequarti, che finisce fuori. Al minuto 33 arriva la prima azione pericolosa dell’Atalanta. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Oliveri si libera e calcia al volo, non centrando di pochissimo la porta. Al 39′ sono ancora i nerazzurri a sfiorare il vantaggio. Panada calcia direttamente in porta da calcio di punizione. Andonov si fa trovare pronto e la devia in corner. Il primo tempo termina a reti bianche, 0-0.

VIDEO FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA 1-0: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo si apre con lo squillo della Fiorentina al 2′ minuto. Capasso serve sulla fascia destra Gentile, palla al centro per l’appostato Bianco, che di testa colpisce in pieno il palo. Trema l’Atalanta. E’ sempre la Fiorentina a fare la partita. Al 59′ Agostinelli raccoglie una palla vagante al limite dell’area, ma Sassi è attento e fa sua la palla in due tempi. La Viola continua a provarci dalla distanza. Al 67′ la conclusione da lontano è firmata da Capasso, che sfiora il gol. Continua il pressing della Fiorentina. Al 68′ Tiro insidioso di Bianco respinto da Sassi, sulla ribattuta va Distefano che la spara alta.

Al 70′ la squadra di Aquilani riesce a sbloccarla. Regonesi stende in area Agostinelli, per l’arbitro non ci sono dubbi e indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri va il capitano della Fiorentina, Corradini. La sua battuta è precisa e vale il gol dell’1-0, meritato vantaggio. L’Atalanta fa fatica a reagire, e all’82’ Giovane prova a dare una scossa ai compagni provando la bordata dalla distanza: palla di poco a lato. Nel recupero la Fiorentina ha due occasioni per arrotondare il risultato, entrambe con Bianco. Il calciatore viola prima centra in pieno la traversa, poi calcia a lato. Termina con la vittoria della Fiorentina sull’Atalanta, il risultato finale è di 1-0, decisivo Corradini su rigore.

VIDEO FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA 1-0: IL TABELLINO

RETI: 70′ rig. Corradini (F). FIORENTINA (4-2-3-1): Andonov; Gentile, Frison, Lucchesi, Kayode; Bianco, Corradini; Capasso (42′ st Ghilardi), Distefano (36′ st Krastev), Agostinelli; Toci. A disp. Fogli, Larsen, Petronelli, Sacchini, Falconi, Gori, David, Amatucci, Koffi, Rocchetti. All. Alberto Aquilani. ATALANTA (3-5-2): Sassi; Bernasconi (30′ st Mediero), Berto (30′ st Omar), Ceresoli; Oliveri, Chiwisa (4′ st Giovane), Sidibe (35′ st Zuccon), Panada, Regonesi; De Nipoti, Pagani (35′ st Fisic). A disp. Dajcar, Renault, Hecko, Lozza. All. Massimiliano Brambilla. ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo. CLICCA QUI PER IL VIDEO FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA (da sito ufficiale fiorentina)

