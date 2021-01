Video/ Fiorentina Crotone (2-1): highlights e gol. Simy non basta, passa la Viola

VIDEO FIORENTINA CROTONE (2-1): LA SFIDA

Dopo il pesantissimo KO rimediato nel turno precedente, la Viola di Prandelli riparte e nella 19^ giornata di Serie A, supera e vince sul Crotone di Mister Stroppa col risultato di 2-1. Come si vede nel video di Fiorentina Crotone, la squadra toscana, in campo al Franchi parte subito molto bene: fin dalle prime battute i gigliati dominano campo e pallone, approfittando di un atteggiamento troppo morbido degli squali. Nel primo tempo la Fiorentina non fa fatica a inframmezzarsi tra le linee difensive avversarie e con Bonaventura e Vlahovic, a segno rispettivamente al 20’ e al 32’, trova facilmente un ampio vantaggio entro l’intervallo. Nel secondo tempo però è tutt’altra musica al Franchi: al via gli squali creano poco e concedono molto, ma gli avversari non riescono a concretizzare le belle occasioni create. Davanti allo specchio di Cordaz sono parecchi gli errori della Viola, che pure al 63’ segna un gol con Pezzella, poi annullato: poi una secchiata gelata quando al 65’ Simy porta i rossoblu sul 2-1, ricucendo dunque parzialmente il distacco. Per la Fiorentina inizia un’altra partita: il match si riapre e di fronte alla ritrovata energia degli squali, la squadra di Prandelli mostra una grande fragilità. E’ dunque tanta sofferenza in campo, con il Crotone che va in forcing e il tecnico gigliato è costretto ad effettuare parecchi cambi per aumentare la copertura in difesa. Al triplice fischio finale è poi sollievo per il club toscano, che fa suoi tre punti di gran peso, ma pure arrivati con grande difficoltà: per gli squali l’ennesimo KO che condanna la squadra di Stroppa ancora all’ultimo gradino della classifica.

IL TABELLINO

FIORENTINA CROTONE 2-1 (2-0 PT)

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor (23’st Quarta); Caceres, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic (23’st Kouame), Ribery. A disp: Terracciano (GK), Ricco (GK), Barreca, Venuti, Eysseric, Borja Valero, Callejon, Montiel, Pulgar. All. Prandelli

CROTONE: Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto (87′ Golemic); Pedro Pereira, Eduardo, Zanellato (32’st Siligardi), Vulic (15’st Benali), Reca; Messias (87′ Rojas), Simy. A disp: Festa (GK), Crespi (GK), Golemic, Magallan, Petriccione, Rojas, Rispoli, Mazzotta, Dragus, Ranieri. All. Stroppa

ARBITRO: Piccinini di Forlì

MARCATORI: 20’pt Bonaventura (F), 31’pt Vlahovic (F), 21’st Simy (C)

AMMONITI: Igor (F), Zanellato (C), Ribery (F), Pedro Pereira (C)

VIDEO FIORENTINA CROTONE , HIGHLIGHTS E GOL





