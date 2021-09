Video/ Fiorentina Inter (risultato 1-3) gol e highlights. Rimonta nerazzurra!

L’Inter si riprende almeno momentaneamente la testa della classifica della Serie A, ribaltando il risultato contro una Fiorentina che era stata molto aggressiva a inizio match, come ammiriamo nel video Fiorentina Inter 1-3. Dopo 2′ subito gran palla di Vlahovic per Nico Gonzalez che in area viene anticipato però dalla tempestiva uscita di Handanovic. Al 12′ grande chance per Vlahovic che piazza il pallone in porta trovando però uno strepitoso colpo di reni del portiere sloveno a negare il gol. Viene ammonito Nico Gonzalez ma al 21′ è ancora la Fiorentina vicinissima alla rete con una bordata di Duncan che si alza di pochissimo sopra la traversa. E’ il preludio al vantaggio toscano che arriva al 23′, grande iniziativa di Nico Gonzalez che salta secco Skriniar e serve Sottil che brucia i difensori avversari e sbuca sul secondo palo per il tap-in vincente. Alla mezz’ora su punizione dal limite Hakan Calhanoglu prova a sorprendere Dragowski sul suo palo, trovando però la pronta risposta del portiere della Fiorentina. Al 37′ bella azione in velocità dell’Inter con Dzeko che apre per l’inserimento di Perisic, tiro-cross deviato in porta da un difensore di casa ma il croato era in fuorigioco e la rete viene dunque annullata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VENEZIA/ Quote: anche Simon Kjaer deve dare forfait

La Fiorentina prova a partire aggressiva anche nel secondo tempo, ma è l’Inter un po’ a sorpresa a cambiare completamente l’inerzia della partita. Al 7′ i nerazzurri riescono a pervenire al pareggio grazie a Darmian, che con un diagonale secco sfrutta un geniale assist di Barella dall’interno dell’area di rigore. Al 10′ è già Inter in vantaggio: calcio d’angolo battuto da Calhanoglu e Dzeko, in procinto di essere sostituito, salta più in alto di tutti e firma l’1-2 di testa. La Fiorentina accusa il colpo e l’Inter ha spazi a volontà: al 13′ sfonda Perisic che conclude però di poco a lato in diagonale. Nico Gonzalez viene espulso e lascia la Fiorentina in dieci uomini nel finale. E’ il via libera per ulteriori spazi che l’Inter sfrutta al 42′: Gagliardini trova il corridoio e serve a Perisic il più comodo dei palloni per l’1-3 definitivo.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS/ Quote, Arthur e Kaio Jorge sono sempre ai box

VIDEO FIORENTINA INTER: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Vincenzo Italiano la Fiorentina ha perso un’occasione per mancanza di concretezza: “Nella ripresa abbiamo cominciato bene anche nei primi dieci minuti con due-tre situazioni in ripartenza in cui crescere e migliorare: è già successo tantissime volte che non riusciamo ad allungare e concretizzare quanto creato. Tenere vive queste partite è molto pericoloso, nel secondo tempo è uscito l’Inter e ci siamo abbassati. In questo momento sono molto più concreti loro della Fiorentina ma metterli in difficoltà è stato già un grandissimo merito. Peccato, analizzeremo bene questo secondo tempo ma la prestazione personalmente mi dà tanta fiducia. Le sconfitte ti fanno migliorare, ora prepareremo meglio l’Udinese, per l’Inter abbiamo avuto un solo allenamento. Ancora non riusciamo ad aggredire e mettere sotto per 90 minuti una squadra come l’Inter. Ci siamo abbassati e abbiamo concesso troppo vantaggio: la Fiorentina deve crescere, questa è la verità. Abbiamo intrapreso un percorso, ripartiamo da questi 70 minuti, è questo che vogliamo proporre.”

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: incertezza alla Sardegna Arena

Per Simone Inzaghi la vittoria ha confermato lo spessore dell’Inter: “Abbiamo trovato un avversario difficile da affrontare, che nella prima mezz’ora ci ha creato problemi: abbiamo provato a giocare ma sbagliato tecnicamente e sofferto. Nel finale di primo tempo ci siamo riorganizzati, all’intervallo abbiamo parlato e detto che la Fiorentina non avrebbe potuto tenere questi ritmi: abbiamo cambiato qualcosa sulle posizioni e siamo stati bravissimi. Potevamo fare anche più di tre gol, aiutati dall’espulsione di Gonzalez. Vittoria non facile, in nove giorni abbiamo giocato quattro partite. Nel primo tempo dovevamo palleggiare meglio e uscire in determinati modi. Vorrei anche rivedere il loro gol ma… Merito alla Fiorentina per i primi 30 minuti ma sapevamo che non sarebbe stato così per tutti i 90′. Sono partito con ambizione e voglia, la prima cosa era mettere in sicurezza il club e ce l’abbiamo fatta. Bravissima la società, ha preso giocatori forti e funzionali. I tifosi sapevano delle nostre problematiche e sono venuti a dirci che ci avrebbero sostenuti sempre, bastava il massimo impegno come stiamo facendo“.

VIDEO FIORENTINA INTER

LEGGI ANCHE:

Video/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna SarriVideo/ Salernitana Roma (0-4) gol e highlights: secondo tempo esplosivo (Serie A)Video/ Genoa Napoli (1-2) gol e highlights: Petagna salva Spalletti (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA