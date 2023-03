DIRETTA/ Fiorentina Lecce streaming video tv: al Franchi i precedenti sono 13

DIRETTA FIORENTINA LECCE: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Fiorentina Lecce, gara valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni che annoverano tredici sfide allo stadio “Artemio Franchi”. In sette occasioni è stata registrata la vittoria viola, quattro volte si sono imposti i salentini e in due occasioni non si è andati oltre il pareggio. La prima sfida risale al 18 febbraio 1990, un netto 3-0 per i toscani nel match di Serie A.

Ancora più rotonda l’affermazione della Fiorentina il 9 novembre 1997, uno straripante 5-0. Per la prima vittoria del Lecce, invece, bisogna andare al 24 febbraio 2002, un 2-1 in rimonta in Serie A. Recentemente, infine, due vittorie di misura per i pugliesi: il 30 novembre 2019 grazie al gol realizzato da La Mantia e il 15 novembre 2012 con un calcio di rigore trasformato da Di Michele. (Giulio Halasz)

FIORENTINA LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Lecce non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Fiorentina Lecce sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

FIORENTINA LECCE: VIOLA LANCIATI!

Fiorentina Lecce, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 15.00 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Di fronte due squadre con obiettivi molto diversi e reduci da momenti diametralmente opposti.

La Fiorentina è undicesima in classifica con 34 punti, a -4 dal settimo posto detenuto dalla Juventus. I viola hanno raccolto sin qui nove vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. Tre vittorie di fila per i gigliati, l’ultima per 0-2 contro la Cremonese. Il Lecce, invece, è quindicesimo a quota 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e undici sconfitte. Tre ko di fila per i salentini, l’ultimo per 0-2 contro il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECCE

Italiano e Baroni alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Fiorentina Lecce. Partiamo dai viola, privi di Terzic e Terracciano, il modulo è il solito 4-2-3-1: Sirigu, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Kouame, Barak, Saponara, Cabral. Passiamo adesso ai salentini, che dovranno fare a meno di Dermaku, Tuia e Pongracic. Il modulo è il consueto 4-3-3: Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin, Hjulmand, Gonzalez, Strefezza, Colombo, Di Francesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Fiorentina nettamente favorita sul Lecce secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse del match grazie a Eurobet: la vittoria della Fiorentina è a 1,60, il pareggio è quotato 3,80, mentre il successo del Lecce paga 5,80 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Over 2,5 a 2,00 e Under 2,5 a 1,73. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,98 e 1,75.

