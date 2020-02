Video/ Fiorentina Milan (1-1): highlights e gol. Pulgar risponde a Rebic! (Serie A)

Il video con gli highlights e i gol di Fiorentina Milan 1-1 ci offre il riassunto di un match che non ha di certo deluso gli appassionati di calcio e ha tenuto con il fiato sospeso fino al triplice fischio di Calvarese i tifosi viola e rossoneri. Non sono mancate le emozioni, le giocate spettacolari e neanche le polemiche con la squadra di Pioli che lascia per strada due punti, è proprio il caso di dirlo considerando che il Diavolo si era portato in vantaggio con il solito Rebic. Sesto gol in campionato per il croato che dopo una prima parte di stagione anonima (per usare un eufemismo) è letteralmente sbocciato in questo inizio di 2020 dove è diventato il vero valore aggiunto della squadra assieme a Ibrahimovic. Che nella prima frazione di gioco si era inventato un gol incredibile spostando di forza i difensori avversari, peccato che all’inizio dell’azione il pallone abbia sbattuto sul braccio dello svedese che non era completamente attaccato al corpo, richiamato dal VAR l’arbitro non convalida la rete dopo l’on field review. Le cose si erano messe proprio bene per il Milan, soprattutto dopo l’espulsione di Dalbert colpevole di aver sventato fallosamente una chiara occasione da gol. Eppure è proprio qui che i rossoneri si rilassano pensando di averla già portata a casa, gli uomini di Iachini non ci stanno e intensificano gli attacchi con Begovic – entrato al posto dell’acciaccato Donnarumma – che bagna il suo esordio in Serie A con una serie di parate decisive su Chiesa e Caceres (che voleva farsi perdonare per l’erroraccio dal quale è scaturita la conclusione vincente dell’ex-Eintracht). Ma non riesce a parare il tiro dagli undici metri di Pulgar, bravo a trasformare il calcio di rigore che si era procurato in precedenza Cutrone, altro episodio che farà discutere visto che dal replay Romagnoli sembra comunque toccare il pallone prima di travolgere il suo ex-compagno. Nel recupero Vlahovic manca clamorosamente l’appuntamento con il gol del sorpasso, il Milan si salva dal KO perdendo però l’occasione di portarsi a -1 dal quinto posto occupato dalla Roma, adesso i casciavit rischiano di essere scavalcati da Parma e Verona. Un punto che serve a poco anche ai gigliati, soprattutto se Genoa e Sampdoria dovessero fare bottino pieno e alzare ulteriormente la quota salvezza.

LE DICHIARAZIONI

Il grande ex della serata Patrick Cutrone ha parlato ai microfoni di DAZN subito dopo la fine della gara: “Il Milan per me non sarà mai un avversario, alla società sarò eternamente grato per avermi fatto esordire nel grande calcio e ringrazierò per sempre i tifosi per le emozioni che mi hanno regalato e per gli applausi di stasera. Io sono entrato con la voglia di combattere e vincere, sono un professionista e darò sempre il massimo per la maglia che indosso è stata una bellissima sfida. Da parte nostra siamo stati bravissimi a rimanere in partita e a recuperare almeno il pareggio con l’uomo in meno. Mi sarebbe piaciuto tanto calciare il rigore ma anche se avessi segnato non avrei esultato, in ogni caso ci sono delle gerarchie ben precise, il rigorista ufficiale è Pulgar ed è giusto che si sia presentato lui dagli undici metri. Poi se avesse sbagliato me lo sarei mangiato… Devo ripagare la società toscana per avermi dato fiducia, spero di segnare più gol possibili da qui al termine del campionato”. Partita dal sapore particolare anche per Stefano Pioli che fino allo scorso anno allenava la Fiorentina: “Eravamo padroni del campo e stavamo gestendo la partita nella maniera giusta, poi dopo l’espulsione di Dalbert ci siamo illusi troppo presto di aver vinto, c’è stata troppa superficialità da parte nostra e gli avversari hanno meritato di pareggiare. Anche se secondo me il rigore non c’era, Romagnoli ha preso la palla, non capisco perché il VAR non sia intervenuto e perché gli arbitri abbiano così tanta paura della tecnologia”. Giuseppe Iachini analizza i novanta minuti dei suoi ragazzi: “Avevamo preparato la partita nei minimi dettagli concedendo pochissimo agli avversari, in qualche caso non siamo riusciti a far funzionare la trappola del fuorigioco, per il resto non mi posso assolutamente della fase di non possesso, quando invece dovevamo far girare palla abbiamo commesso qualche errore di troppo. Abbiamo incassato il gol sull’errore di Caceres, siamo stati comunque bravi a pareggiarla e a creare le occasioni per vincerla, peccato non essere riusciti a buttarla dentro con Vlahovic nel recupero”.

VIDEO FIORENTINA MILAN, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA