Diretta Fiorentina Milan/ Streaming video DAZN: Pioli torna al Franchi (Serie A)

Fiorentina Milan, partita diretta dal signor Gianpaolo Calvarese, sabato 22 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020. Dopo tre sconfitte consecutive tra Coppa Italia e campionato la Fiorentina è riuscita a imporre una forte scossa al suo cammino, andando a vincere con un fragoroso 1-5 in casa della Sampdoria, una vittoria che ha dato un calcio alle ansie di classifica per i viola, considerando che nelle ultime giornate il Lecce, il Genoa e la stessa Sampdoria avevano sensibilmente alzato il ritmo. Il Milan invece dopo la delusione del ko in rimonta nel derby e il pari subito in extremis in Coppa Italia contro la Juventus è tornato al successo grazie ad un acuto di Ante Rebic, che ha messo ko il Torino e rilanciato le ambizioni di qualificazione in Europa League dei rossoneri. All’andata la Fiorentina ha espugnato San Siro vincendo 1-3; la diretta di Fiorentina Milan rappresenterà anche il ritorno a Firenze di Stefano Pioli, che sulla panchina dei viola ha fatto buone cose prima delle dimissioni rassegnate nel finale della scorsa stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Milan si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 209, ovvero DAZN1, con gli abbonati DAZN che avranno anche la possibilità di seguire in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito dazn.it, oppure con l’applicazione DAZN tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con il campionato cadetto tra le esclusive della piattaforma online.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

Le probabili formazioni di Fiorentina Milan che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma sabato 22 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina allenata da Giuseppe Iachini sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Risponderà il Milan guidato in panchina da Stefano Pioli disposta con un 4-4-1-1 con questi uomini in campo: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Bonaventura; Ibrahimovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Fiorentina e Milan. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.80, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.25 e la vittoria in trasferta viene quotata a 2.50. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.95, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.85.



