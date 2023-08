Video/ Fiorentina OFI Creta (1-1) gol e highlights: Phellype risponde a Kokorin! (12 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA OFI CRETA: LA SINTESI

Allo Stadio Artemio Franchi le formazioni di Fiorentina ed OFI Creta si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Valdas tentano di rendersi pericolosi subito al 3′ con un tiro di Dicko finito oltre la linea di fondo campo. Qualche attimo di apprensione poi verso il 10′ quando Arthur rimedia un pestone da Bakic.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Italiano centrano un palo al 18′ con Brekalo, sfiorano il gol su punizione con Sottil al 26′ e riescono a passare in vantaggio al 35′ grazie alla rete messa a segno da Kokorin, bravo a capitalizzare l’assist offertogli da Sottil. Nel secondo tempo i toscani ripartono alla grande mancando il bersaglio di un soffio con il colpo di testa del neo entrato Nzola al 52′ sul cross di Kokorin che spara a sua volta in maniera imprecisa al 57′.

Nell’ultima parte dell’incontro i bianconeri aumentano il proprio ritmo ed i loro sforzi vengono premiati all’89’ con il gol del pareggio definitivo trovato da Phellype. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Emanuele, proveniente dalla sezione di Pisa, non ha estratto alcun cartellino nei confronti dei rappresentanti delle due società in campo per quest’amichevole.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA OFI CRETA: IL TABELLINO

Fiorentina-OFI Creta 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 35′ Kokorin(F); 89′ Phellype(C).

Assist: 35′ Sottil(F);

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Sottil, Bonaventura, Brekalo; Kokorin A disp. Martinelli, Amatucci, Amrabat, Jovic, Comuzzo, Denes, Duncan, Nzola, Gonzalez, Leonardelli, Infantino, Kayode, Kouame, Ranieri, Sabiri. All.: Italiano.

OFI CRETA – Mandas, Larsson, Gallegos, Dicko, Vouros, Karo, Toral, Thorarinsson, Lampropoulos, Mellado, Bakic. All.: Valdas.

Arbitro: Marco Emanuele (sezione di Pisa).

