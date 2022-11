Video/ Fiorentina Salernitana (2-1) gol e highlights: Jovic regala i 3 punti!

VIDEO FIORENTINA SALERNITANA (2-1): LA PARTITA

La Fiorentina saluta l’Artemio Franchi in questo 2022 con una vittoria preziosissima, in casa contro una Salernitana forse troppo passiva, ma che ha lottato fino all’ultimo per strappare punti importanti. Nel primo tempo la Viola domina e sblocca il risultato al 15esimo: Bonaventura recupera palla sull’out di destra , serve Ikone, che entra in area di rigore e a rimorchio restituisce il pallone all’ex Atalanta e Milan, che col mancino non fallisce il rigore in movimento. Al 29esimo i toscani avrebbero anche la chance per il 2-0, ma Kouame si fa ipnotizzare da Sepe, bravissimo in uscita bassa.

Nel secondo tempo un destro telecomandato di Amrabat sfiora l’incrocio al 52esimo, ma i padroni di casa abbassano leggermente la guardia, e la squadra campana ne approfitta immediatamente, al minuto 55: tutto parte da una straordinaria giocata di Coulibaly, che ruba palla e con un bel break spacca il centrocampo della Viola. La sfera sulla trequarti arriva a Dia, che punta il diretto marcatore e cerca un 1-2 interessante con Piatek. Il pallone di ritorno dell’ex Genoa e Milan è perfetto, taglia fuori Milenkovic, e arriva sui piedi del senegalese fresco di convocazione ai prossimi Mondiali, che a tu per tu con l’estremo difensore avversario non sbaglia ed insacca. La Fiorentina crea una quantità enorme di potenziali palle gol ma non riesce a concludere con precisione, fino all’ingresso di Saponara e Jovic. Italiano vince la partita coi cambi: all’81esimo una vera e propria invenzione di Saponara libera l’ex attaccante del Real Madrid, che in area di rigore, da posizione più che favorevole, insacca e decide il match.

VIDEO FIORENTINA SALERNITANA (2-1): IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi (77′ Terzic); Amrabat, Mandragora (76′ Barak); Kouamè (63′ Saponara), Bonaventura (84′ Duncan), Ikonè; Cabral (77′ Jovic). A disp.: Cerofolini, Martinelli, Maleh, Ranieri, Venuti, Zurkowski, Martinez Quarta, Bianco, Distefano. All. Italiano

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi (75′ Bradaric), Candreva, Vilhena (46′ Maggiore), Coulibaly (84′ Botheim), Bohinen (59′ Radovanovic); Piatek, Bonazzoli (46′ Dia). A disp.: Fiorillo, Micai, Sambia, Valencia, Kastanos, Capezzi, Motoc, Iervolino. All. Nicola

Arbitro: La Penna di Roma

Assistenti: Lo Cicero – Trasciatti

IV: Ghersini

VAR: Fourneau

AVAR: Marini

Marcatori: 15′ Bonaventura (F), 55′ Dia (S), 81′ Jovic (F)

Note – ammonito Radovanovic (S). Recupero: – pt, 5′ st

