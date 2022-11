Diretta/ Fiorentina Salernitana streaming video tv: cercasi continuità (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA SALERNITANA: OCCHIO ALLE SORPRESE!

Fiorentina Salernitana, in diretta mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Di fronte due squadre a caccia di continuità per poter sperare di mettere nel mirino la zona europea.

La Fiorentina ha raccolto 16 punti nelle prime tredici gare, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. I viola sono reduci da due successi di fila: 1-2 contro lo Spezia e 0-2 contro la Sampdoria. La Salernitana, invece, è a quota 17 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. I campani sono reduci dal pareggio interno per 2-2 contro la Cremonese di Alvini.

COME VEDERE LA PARTITA FIORENTINA SALERNITANA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Fiorentina Salernitana non sarà una di quelle che per questa 14^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Fiorentina Salernitana sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SALERNITANA

Italiano e Nicola alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, andiamo a scoprire i probabili undici della diretta Fiorentina Salernitana. Partiamo dai viola, ancora privi di Castrovilli, Sottil e Nico Gonzalez. Il tecnico gigliato sceglie il 4-2-3-1: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Ikone, Bonaventura, Kouame, Cabral. Passiamo adesso ai campani, Nicola dovrà fare a meno di Lovato e Gyomber. Ospiti con il consueto 3-5-2: Sepe, Bronn, Daniliuc, Fazio, Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric, Dia, Piatek.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Salernitana vedono favorita la formazione di Vincenzo Italiano. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Fiorentina è a 1,53, il pareggio è a 4,20, mentre il successo della Salernitana è a 6,20. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol del match: Under 2,5 a 2,02 e Over 2,5 a 1,70. Più equilibrate Gol-No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90.











